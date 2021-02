Akhisarspor'dan transfer şov

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da transfer yasağını kaldırıp 26 takviye yapan yönetim, yeni futbolcularıyla Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda gövde gösterisi yaptı. Başkan Evren Özbey, kardeşi Bişar Özbey ve Samet Süner'in yer aldığı imza töreninde futbolcular Orhan Taşdelen, Yusuf Acer, Yusuf Cihat Çelik, Dzon Delarge, Mert Özyıldırım, Furkan Korkut, Muhammed Embiya Yıldırım, Serkan Sefil, Akwo Tarh Ayuk Taku, Paul Fadiala Keita, Nsima Peter, Fırat Yiğit Öztürk, Bekir Akın, Alya Toure, Kemal Cingirt, Enes Kimia, Adewole Raheem Lawal, Ramazan Emirhan Civelek, Mehmet Salih Yiğit, Semih Kaya, Alim Aykut Esgi, Cengiz Demir, Emircan Seçgin, Recep Kutun, İbrahim Sissoko, Yusuf Çataloluk hazır bulundu.

Kulüp Başkanı Evren Özbey, "Yoğun çabalarımızla transfer yasağını aştık ve Akhisarspor'un geleceği için büyük hamleler yaptık. Bizler sadece günü kurtarmanın peşine düşmedik. Hem Süper Lig kalitesinde olan oyuncuları hem de bizim daha önceden tespit ettiğimiz yıllardır takip ettiğimiz genç oyuncuları Akhisarspor'a kazandırdık. Bazı hamlelerimiz biraz eleştirilmiş olabilir, çok fazla transfer yapıldı diye fakat inanın sokaktan bulduğumuz herkesi getirmedik buraya. Çok ince bir çalışma yaptık. Birçoğu Akhisar'da gelişmeye devam edecek. Şu an her mevkiye en az ikişer üçer tane oyuncu getirdik ve hepsi birbirinden kaliteli. Rotman'ın aldığı maaşa biz bütün takımı kurduk. Ali Kaan'dan ise 1 milyon TL bonservis bedeli aldık" diye konuştu.

KİMSE KONGRE İÇİN GÜNDEM YARATMASIN

Akhisarspor Başkanı Özbey şöyle konuştu:

"Mart ayında kongremiz var. Şu anda derneğimizin başında Harun Eryüksel var. Kongre gibi bir aciliyetimiz yok bizim. Takıma odaklandık. Kimse kongre için gündem yaratmasın. Takımın havasını bozmasın. Bizim ilk hedefimiz seri galibiyetler yakalamak. Alt sıralardan bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. İnşallah kendimizi Play-Off'ta bulursak oyuncularımızın o maçları alacağına eminim. Final maçı oynayacak oyuncularımız var. Çok iyi bir kadro kurduk. İlk yarıda iyi oynayıp kaybettiğimiz maçları düşününce çok hayıflanıyorum. Artık Bokila diye bir oyuncuya borcumuz kalmıyor. Adu, Paulo Henrique gibi oyunculara borcumuz kalmıyor. Birçok oyuncunun borcundan da kurtulduk."

MESUT DİLSÖZ: ALTYAPIMIZ ÇOK İYİ

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz sonradan katıldığı törende şu ifadelere yer verdi;

"Hem mevcut oyuncularımız hem de gelen yeni oyuncular gerçekten çok karakterli oyuncular. Çalışma şartlarımız çok iyi. Ortamımız çok güzel. Çok iyi bir altyapımız olduğuna şahit oldum. Altyapı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz son maçlarda zorunlu oynatmak gibi durumda kaldık ama hala oynuyorlar. Semih, Berat oyuna giriyor. Kalecimiz Halil de öyle. Altyapıdan çıkan sporcularımız dışarıdan transferle gelen oyuncular kadar iyi oynuyorlar. Bu önemli bir konu. Bizde de değerli futbolcular yetişebiliyor. Ali Kaan Süper Lig'e gitti. İnşallah kendi kulüplerinde oynarlar ama üst lige gidebilme potansiyeli olan oyuncularımız da var."DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-02-04 17:11:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.