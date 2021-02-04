Karakoca Mahallesi’ne müjdelerle gittiler

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü heyeti tarafından mahallede hayata geçirilecek altyapı ve akabinde yapılacak üst yapı çalışmaları ile ilgili Karakoca Mahallesi Muhtarı Canyar’a müjdeli haberler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi Muhtarı Yaşar Canyar'ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Karakoca Mahallesi’ne yapılacak olan altyapı ve üst yapı çalışmalarının detayları görüşülerek, mahalle için hazırlanan projelerin önümüzdeki hafta ihaleye çıkma aşamasına gelindiğinin müjdesi verildi. Ayrıca bu sene ve önümüzdeki yıllar için gerek altyapı gerekse üst yapıda yapılacak yenilemeler muhtarla paylaşıldı.

Ziyareti nedeniyle Büyükşehir ve MASKİ’den oluşan heyete teşekkürlerini ileten Karakoca Mahallesi Muhtarı Yaşar Canyar, mahalleleri için paylaşılan müjdeler nedeniyle başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ çalışanlarına da ayrıca teşekkür etti. Muhtar Canyar, yapılan ziyarette aldığı hizmetlerin mahallesine ve mahallesinde bulunan arazilere çok büyük değer kattığından bahsederken, mahallelerine komşu olan İzmir'e bağlı bölgelerin bu hizmetleri imrenerek takip ettiğini aktardı. Ziyaret sonunda Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Daire Başkanları Ergün Aksoy ile Serpil Çakır, Başkan Cengiz Ergün’ün hediyelerini Muhtar Canyar’a takdim ederek, görevlerinde başarı dilekleriyle mahalleden ayrıldılar.

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