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Feci kaza sonrası kapatılan yollarının açılmasını istiyorlar 30 metrelik yol için 12 kilometre mesafe katediyorlar Mahalle sakinlerinden çiftçi Mesut Işık: “Yolumuz açık olsa karşısı ovamız 30 metre. 30 metrelik yola gitmek için 12 kilometre yol dolaşıyoruz. Günde 4 sefer gitsek 48 kilometre eder”

İHA

Manisa'da Şirin Mahallesi sakinleri, geçtiğimiz yıl 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından kapatılan ara yollarının açılmasını istiyor. Kendi imkanlarıyla yolu açmaya mecbur bırakıldıklarını belirten mahalle sakinleri, her gün 30 metre mesafedeki tarlalarına gitmek için yaklaşık 16 kilometre yol katettiklerini ifade etti.

Feci kaza sonrası kapatılan yollarının açılmasını istiyorlar 30 metrelik yol için 12 kilometre mesafe katediyorlar Mahalle sakinlerinden çiftçi Mesut Işık: “Yolumuz açık olsa karşısı ovamız 30 metre. 30 metrelik yola gitmek için 12 kilometre yol dolaşıyoruz. Günde 4 sefer gitsek 48 kilometre eder”

Manisa’da Şirin Mahallesi sakinleri, geçtiğimiz yıl 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından kapatılan ara yollarının açılmasını istiyor. Kendi imkanlarıyla yolu açmaya mecbur bırakıldıklarını belirten mahalle sakinleri, her gün 30 metre mesafedeki tarlalarına gitmek için yaklaşık 16 kilometre yol katettiklerini ifade etti.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Şirin Mahallesi’nde 28 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı feci kaza sonrası ManisaTurgutlu istikametinden TurgutluManisa istikametine geçiş için kullanılan ara geçit, Karayolları Müdürlüğü ekipleri tarafından kapatıldı. Yolun kapatılması nedeniyle mahalle çıkışından karşı şeride geçemeyen vatandaşlar, yaklaşık 30 metre uzaklıktaki tarlalarına gitmek için 12 kilometrelik yolu kullanmak zorunda kaldı. Bu duruma tepki gösteren mahalleliler bölgeye ışıklı kavşak yapılmasını istedi.
Bazı günler çiftçilerin 4 sefer tarlalarına gidip geldiklerini ve karşıya geçmek için kullanılan ara yolun kapanması nedeniyle mazot maliyetlerinin de arttığını belirten mahalle sakinlerinden Mesut Işık, “Daha önce yolumuz açıktı. Sonra da bir kaza meydana geldi. Kazaya sebep olduktan sonra yolumuz kapandı. Ancak yolun kapanması nedeniyle çiftçimiz çok mağdur durumda. Ovaya gidip gelebilmesi için 1,5 kilometre ötedeki kavşağa gidip dönmesi gerekiyor. Fakat ilerden dönüş levhası da yok. Ovaya giden çiftçilerimiz evine gelmesi için ayrıca Hambalkırı dediğimiz ilerideki 8 kilometrelik yolu da gidip gelmesi gerekiyor. Bu çiftçilerimiz zaman zaman günde 4 sefer ovaya gidiyor. Bu arkasındaki aygıtlarla gece geç vakitlere kadar orada kalacak. Yola çıktığı zaman kazaya sebep verecekler” dedi.

“30 metrelik yola gitmek için 12 kilometre yol dolaşıyoruz”
Altgeçit ve ya üstgeçit gibi bir maliyetli bir yol istemediklerini sadece ışıklı kavşak yapılarak düzenlemeye gidilmesini istediklerini belirten Işık, “Buranın tek çaresi ışıklı bir geçit yapılması. Bu çiftçilerimize yazık günah. İnsan toprağına mahsul ekmek için arazisine gitmek istemiyor. Yolumuz açık olsa karşısı ovamız 30 metre. 30 metrelik yola gitmek için 12 kilometre yol dolaşıyor. Günde 4 sefer gitse 48 kilometre eder. Bu çiftçimiz ne kazanıyor ki bu kadar yol gidecek. Buraya biz altgeçit, üstgeçit istemiyoruz. Maliyetleri yüksek olabilir. Biz çiftçi olarak devletimizi düşünen kişileriz. Buraya ışıklı kavşak yapılsın ki çiftçimiz rahat geçsin” ifadelerini kullandı.
Işıklı geçit istediklerini belirten mahalle sakinlerinden İsmail Sarıca, “Burada biz geçit istiyoruz. Buraya bir ışıklı geçit olursa herkes hakkını tanır hiç de kaza olmaz. Tek isteğimiz bu. Herkes arazisine bu yoldan gidiyor” diye konuştu.
Kapatılan geçidi 4 mahalleni kullandığını söyleyen Hasan Çağlak, “Bize bir çare. Onlar kapatıp biz açarsak bu işin sonu gelmez. Yarın bir gün kaza olur al başına iş. Bir mahalle değil, 3 mahalle burayı kullanıyor. 800 hane bu yolu kullanıyor. Kayadibi, Çeşmebaşı, Yağcılar, Yukarıçobanisa hepsi buradan çalışıyor” dedi.
Karayolları tarafından kapatılan yolun mahalle sakinleri tarafından açıldığını ve bu durumun sürekli gerçekleştiğini belirten mahalle sakini Mehmet Başçeşme, “Onlar geliyor demirleri takıyor, vatandaşlar geliyor demirleri kesiyor. Çözüm bu mu? Devlet buna bir çözüm bulamıyor mu? Biz bu kavgayı devam mı ettireceğiz. Biz buraya bir çözüm istiyoruz. Burada bir kaza olmasın diye uğraşıyoruz. Bu traktörün sürati belli. Tırlar geçiyor bu yoldan. Ovadan 3040 tane traktörün karşıdaki ovaya gitmek için 8 kilometre dolaşıyor. 40 tane traktörün aynı anda akşamüzeri işten dönüşü trafiği altüst eder” diye konuştu.

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