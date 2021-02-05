Spor Toto tarafından yenilenen stat açıldı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda: “Stadın yenilenmesine Bakan Kasapoğlu’na borçluyuz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından baştan aşağıya yenilenen Manisa’nın Salihli ilçesindeki İsmail Doğan Erdinç Futbol Stadı, yapılan başlama vuruşu ile hizmete başladı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Salihli Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan İsmail Doğan Erdinç Semt Spor Sahası, baştan aşağı yenilendi. Semt spor sahası, suni çim zemininden 750 koltuk kapasiteli tribüne, aydınlatması, çevre korkulukları, elektronik skorbordu, 3 adet soyunma odası, 2 adet kadınerkek tuvaleti, 1 adet malzeme odası, 1 adet antrenör odası, 1 adet yönetim odası, 1 adet hakem odası, 1 adet kulüp odası, 1 adet mescit ve çevre düzenlemesi ile baştan aşağı yenilenerek hizmete açıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen İsmail Doğan Erdinç Semt Spor Sahası'nda incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yenilenen spor sahasında Belediyespor altyapı oyuncularıyla beraber başlama vuruşu yaparak tesisin sporculara ve amatör takımlara hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Can Yetiş, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, meclis üyeleri ve belediye daire müdürleri ile birlikte yenilenen sahayı gezen Belediye Başkanı Kayda, stadın 1996 yılında dönemin yöneticileri tarafından yapıldığını hatırlattı. Stadın, Salihli’de 14 yıl belediye başkanlığı yapmış olan İsmail Doğan Erdinç’in adını taşıdığını belirten Kayda, “Stat 2006 yılında yenilenmiş ve sahanın zemini, normal çimden suni çime dönmüş. Saha o günden bugüne amatör spor kulüplerine hizmet vermektedir. Kullandıkça da eskiyen ve yıpranan bir zeminle karşı karşıya kaldık. Bu stadın yenilenmesi gerekiyordu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla belediyemiz işbirliğinde suni çim zemininden koltuklu tribünlere, aydınlatması ve çevre düzenlemesi ile İsmail Doğan Erdinç Spor Sahamızı baştan aşağı yeniledik. Stadımızın baştan aşağıya yenilenmesini Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na borçluyuz” dedi.

Bakan Kasapoğlu’na teşekkür eden Başkan Kayda, “İsmail Doğan Erdinç Spor Sahamızın yapımında desteklerini esirgemeyen başta hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere AK Parti Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e teşekkürlerimi sunarım. Amatör takımlarımıza, sporcularımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

İsmail Doğan Erdinç Semt Spor Sahası'nın yenilenerek gençlerin hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti belirten Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ayhan Gezdir, mahalle sakinleri adına Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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