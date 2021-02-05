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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer Bera babasının izinde ilerliyor

İHA

Ömer Bera babasının izinde ilerliyor

Yunusemre Belediyespor Altyapı U7 Futbol Takımı Sporcusu Ömer Bera Kengel, başarılı bir sporcu olmak için babası Mehmet Akif Kengel’in izinden gidiyor.
Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Futbol Takımı U7 Takımı Sporcusu Ömer Bera Kengel, spor sevgisi ile arkadaşlarına da örnek oluyor. Profesyonel futbolcu olarak yıllarca futbol oynayan şu anda Yunusemre Belediyespor Kulübü Futbol Altyapı U12 Takımı’nın antrenörlüğünü yapan Mehmet Akif Kengel’in oğlu olan Ömer Bera da babasının izinden giderek futbol oynuyor. Çocuğunun spor sevgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Baba Mehmet Akif Kengel, “Ben 9 yaşından 30 yaşına kadar Manisaspor, Menemen, Altınordu, Gümüşhane, Yunusemre Belediyespor’da futbol oynadım. 3 yıldır da Yunusemre Belediyespor Kulübü'nde altyapı antrenörlüğü yapıyorum. Ömer Bera’yı futbolu seçmesi için hiç zorlamadım. Kendisi 2 yıldır hiç kaçırmadan idmanlara katılıyor ve futbolu çok seviyor. Oğlumuzun sporu ve futbolu seçmesi ailece bizleri çok mutlu etti. Yunusemre Belediyespor’da spor yapmaktan da çok mutlu. İnşallah bu yolda ilerler” dedi.
Sporcu babanın sporcu çocuğu Ömer Bera da hedefinin başarılı bir sporcu olarak hayatını devam ettirmek olduğunu dile getirdi.

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