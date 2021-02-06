CoronaVac aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı CoronaVac aşı koruyuculuğu ve güvenliği ara sonuçları yayınlandı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları tarafından yürütülen çalışmada katılımcıların sadece yüzde 1,5’i sağlık kurumlarına başvurduğu ve hiçbirinin ciddi bir yan etki göstermediği tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CoronaVac aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı CoronaVac aşı koruyuculuğu ve güvenliği ara sonuçları yayınlandı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları tarafından yürütülen çalışmada katılımcıların sadece yüzde 1,5’i sağlık kurumlarına başvurduğu ve hiçbirinin ciddi bir yan etki göstermediği tespit edildi

İHA

CoronaVac aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı CoronaVac aşı koruyuculuğu ve güvenliği ara sonuçları yayınlandı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları tarafından yürütülen çalışmada katılımcıların sadece yüzde 1,5’i sağlık kurumlarına başvurduğu ve hiçbirinin ciddi bir yan etki göstermediği tespit edildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları tarafından yürütülen ‘Sağlık çalışanlarında inaktive Covid19 aşılanması sonrasında antikor yanıtı ve etkinlik takibi’ isimli CoronaVac aşısının güvenlik ve koruyuculuğunun izlenmesi konusundaki bilimsel araştırmada katılımcıların sadece yüzde 1,5’inin sağlık kurumlarına başvurduğu ve hiçbirinin ciddi bir yan etki göstermediği tespit edildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yönetilen “Sağlık çalışanlarında inaktive Covid19 aşılanması sonrasında antikor yanıtı ve etkinlik takibi” isimli CoronaVac aşısının güvenlik ve koruyuculuğunun izlenmesi konusundaki bilimsel araştırmanın ilk etabı tamamlandı.
Çalışmada; Dr. Öğr. Gör Şebnem Şenol, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Sinem Akçalı, Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt, Prof. Dr. Pınar E. Dündar, Prof. Dr. Talat Ecemiş, Dr. Öğr. Gör Deniz Özer, Dr. Merve Gezginci, Dr. Gülizar Deniz, Dr. Yunus Özkaya ve Ferya Karadağ MPH yer aldı.
İlk etapta CoronaVac aşısının birinci doz uygulaması sonrası ilk 7 günlük sürede katılımcılar yan etkiler açısından sorgulanarak 1800’e yakın aşılanan sağlık personelinin 791’inden geri bildirim alındı.
Aşı sonrası görülen bölgesel (aşının yapıldığı yer) ve genel (tüm vücutta görülebilen) yan etkiler olmak üzere tablolarla açıklandı. Tablo bilgilerine göre katılımcıların yaş dağılım aralığı 1965, yaş ortalaması 34.4 olarak açıklandı. Yan etki görülenlerin yüzde 61.9’unun kadın, yüzde 38.1’inin ise erkek olduğu bildirildi.
Aşı uygulaması sonrasında katılımcıların yüzde 27,3’ünde hafif bölgesel ya da genel yan etki bildirildi. Ancak bu yan etkiler nedeniyle katılımcıların sadece yüzde 1.5’inin bir sağlık kuruluşuna ayaktan baş vurduğu ve tümünün taburcu edildiği açıklandı. Geri bildirimde bulunanlarda hiçbir ciddi yan etki görülmediği açıklanan çalışmada, yan etkiler nedeniyle sağlık kurumuna en sık başvuru 1929.9 yaş grubunda yüzde 0,9, genel yan etki nedeniyle sağlık kurumuna başvuru oranı kadınlarda yüzde 1 erkeklerde yüzde 0.3 olduğu kaydedil.
En sık görülen aşı bölgesine sınırlı yan etki yüzde 18 ile aşı bölgesinde ağrı olurken, bunu yüzde 1,8 ile kolda kas güçsüzlüğü izledi. Bölgesel yan etkilerin yarısından fazlası ilk iki saatte; yüzde 80’inin ilk 6 saatte gözlendiği kaydedildi.
En sık görülen genel (tüm vücudu etkileyen) yan etki ise yüzde 11,9 ile baş ağrısı olurken, bunu yüzde 9,5 ile kaseklem ağrısı, yüzde 3.7 ile boğaz ağrısı izledi. Genel yan etkilerin dörtte biri ilk iki saatte; yüzde 55’ i ilk 6 saatte; yüzde 87’ si ise 24 saatte gözlemlendiği bildirildi.
Açıklanan çalışmada aşılama yapılan 1800 kişiden 791’inden geri dönüş alındığı kaydedilirken 791 kişi içinden 575’inin hiçbir yan etki göstermediği 216’sının ise hafif yan etki gösterdiği kaydedildi. Bölgesel yan etki gösteren 6 kişi ve genel yan etki gösteren 8 kişinin sağlık kurumlarına başvurduğu ve ayakta tedavi ile taburcu edildikleri açıklandı. Toplam 12 kişinin sağlık kuruluşuna yan etki nedeniyle başvurmasının yan etki gösterenler arasında sadece yüzde 1,5’lik bir oranı temsil ettiği kaydedildi.
Görülen yan etkilerinden en fazla baş ağrısı, kaseklem ağrısı, boğaz ağrısı, üşüme titreme, baş dönmesi gibi etkiler olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu´da huzur operasyonunda aranan 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Turgutlu´da huzur operasyonunda aranan 10 kişi ...
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Minik bedeni daha fazla dayanamadı
YEREL HABERLER Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Minik ...
Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, ...
Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı 
YEREL HABERLER Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk ...
MASİDAP’tan Başkan Çerçi’ye destek
YEREL HABERLER MASİDAP’tan Başkan Çerçi’ye destek
AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş oldu
YEREL HABERLER AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş ...
Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı Akhisar Belediyesi kurduğu GES ile hem elektrik üretecek hem de yılda 2 milyon TL gelir elde edecek
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı'da
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı'da
Manisa TSO ve Ticaret Borsası’ndan eğiteme büyük destek
YEREL HABERLER Manisa TSO ve Ticaret Borsası’ndan eğiteme büyük ...
Turgutlu’nun 5 kırsal mahallesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Turgutlu’nun 5 kırsal mahallesinde çalışmalar sürüyor
Yunusemre’de parkların bakımı yapılıyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de parkların bakımı yapılıyor
Turgutlu Belediyesi artık kendi çarklarıyla dönüyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi artık kendi çarklarıyla dönüyor
Ömer Bera babasının izinde ilerliyor
YEREL HABERLER Ömer Bera babasının izinde ilerliyor
Spor Toto tarafından yenilenen stat açıldı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda: “Stadın yenilenmesine Bakan Kasapoğlu’na borçluyuz”
YEREL HABERLER Spor Toto tarafından yenilenen stat açıldı Salihli ...
Manisa FK sahasında Afyonspor'u ağırlayacak
YEREL HABERLER Manisa FK sahasında Afyonspor'u ağırlayacak
Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 98. Yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 98. Yıl dönümü törenle ...
Ziraat Odası Başkanından sigorta uyarısı
YEREL HABERLER Ziraat Odası Başkanından sigorta uyarısı
Saruhanlı artan nüfusuyla cazibe merkezi haline geliyor
YEREL HABERLER Saruhanlı artan nüfusuyla cazibe merkezi haline ...
Feci kaza sonrası kapatılan yollarının açılmasını istiyorlar 30 metrelik yol için 12 kilometre mesafe katediyorlar Mahalle sakinlerinden çiftçi Mesut Işık: “Yolumuz açık olsa karşısı ovamız 30 metre. 30 metrelik yola gitmek için 12 kilometre yol dolaşıyoruz. Günde 4 sefer gitsek 48 kilometre eder”
YEREL HABERLER Feci kaza sonrası kapatılan yollarının açılmasını ...
Mağdur esnaftan hırsıza çağrı: "Çaldığın malzemeleri ben alayım" Manisa'da işyerindeki 30 bin liralık malzemesi çalınan esnaf hırsıza çağrıda bulunarak çalınan malzemelerine talip olduğunu söyledi Aynı işyerine 15 gün içinde iki kez giren hırsız piyasa değeri 30 bin TL olan malzemeleri çalıp kayıplara karıştı Hırsıza çağrıda bulunan esnaf Cemil İşçi: "Hırsızın çaldığı malzemelerin toplamı 25 ile 30 bin lira arasında. Satmaya kalksa en fazla bin liraya satabilir. Çalan kişi malzemelerimi bana geri getirsin, ben 3-4 bin liraya geri alırım"
YEREL HABERLER Mağdur esnaftan hırsıza çağrı: "Çaldığın malzemeleri ...
Üniversitenin katkısıyla 'Ekolojik Yaşam Merkezi' hayata geçiyor
YEREL HABERLER Üniversitenin katkısıyla 'Ekolojik Yaşam Merkezi' ...
Öner: "Boğaziçi’ndeki gezi ruhuna geçit vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Öner: "Boğaziçi’ndeki gezi ruhuna geçit vermeyeceğiz"
Selendi nüfusu 143 kişi azaldı
YEREL HABERLER Selendi nüfusu 143 kişi azaldı
Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Manisa'daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp ...