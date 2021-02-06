Manisa FK evinde Afyonspor'la oynayacak

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MANİSA, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde Mehmet Semih Güçlü'nün yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirterek, "Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak için mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki yarın disiplini elden bırakmadan oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-02-06 12:41:49



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