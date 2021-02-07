Memur-Sen ocak ayı açlık sınırını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memur-Sen ocak ayı açlık sınırını açıkladı

İHA

Memur-Sen ocak ayı açlık sınırını açıkladı

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner MemurSen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlıkyoksulluk' araştırmasının ocak ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Ocak ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 639,7 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 576,1 TL olarak tespit edildiğini belirten Öner, ‘’Yapılan araştırmaya göre ocak ayında aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,79’luk bir artış yaşandı. Ocak ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 26,77 artışla mandalina, yüzde 21,29 artışla salatalık, yüzde 18,55 artışla çarliston biber, yüzde 14,6 artışla yoğurt; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 45,79 azalışla karnabahar, yüzde 21,17 azalışla domates, yüzde 17,6 azalışla ıspanak, yüzde 11,72 azalışla kabak madde fiyatlarında yaşandı. Ocak ayında aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,04’lük bir artış gözlenirken; ocak ayında aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,28’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise ocak ayında aralık ayına göre yüzde 6,18’lik bir artış gözlemlendi.’’ dedi.

Giyim ve madde fiyatlarında düşüş yaşandı
Giyim ve giyim madde fiyatlarında düşüş yaşandığını vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ‘’Ocak ayında aralık ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 1,8’lik bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 13,91 artışla pijama, yüzde 4,26 artışla kemer, yüzde 2,99 artışla ayakkabı tamiri madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında aralık ayına göre yüzde 14,48 azalışla eşofman, yüzde 10,46 azalışla kazak, yüzde 8,72 azalışla hırka madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 10,61 artışla parfümler madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 2,41 azalışla tuvalet kağıdı fiyatında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 7,16 artışla su faturası madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Ocak ayında Aralık ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,95’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 14,28 artışla cep telefonu görüşme ücreti, yüzde 6,9 artışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Ocak ayında aralık ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 3,23’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 9,7 artışla hastane yatak ücreti; yüzde 3,03 azalışla ilaçlar fiyatlarında olduğu tespit edildi."

Ulaşım fiyatları arttı
Ocak ayında aralık ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 4,07’lik bir artış olduğu belirlendiğini kaydeden Öner, "Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 9,24 artışla uçak bileti ücreti, yüzde 9,59 artışla şoför eğitim kurs ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 1,54 azalışla metro ücreti, yüzde 0,34 azalışla araba kiralama ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 1,30’luk bir artış oldu. Eğitimkültür madde fiyatlarında aralık ayına göre değişimin yüzde 12,65 artışla kırtasiye malzemeleri, yüzde 7,48 artışla oyuncak, yüzde 5,27 artışla tablet madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 2,52 azalışla üniversite katkı payı, yüzde 2,43 azalışla Hacca gidiş ücreti fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnaf istedi cadde genişletme çalışması başladı
YEREL HABERLER Esnaf istedi cadde genişletme çalışması başladı
Sulama kanalından çıkan telefon direği şaşırttı
YEREL HABERLER Sulama kanalından çıkan telefon direği şaşırttı
Feci kazada ölen anne, baba ve çocuklarının cenazesi Sarıgöl'e getirildi Ailenin yakınları sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Feci kazada ölen anne, baba ve çocuklarının cenazesi ...
Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları ...
Sahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun
YEREL HABERLER Sahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun
İnternetten buldukları arsaları sahte kimlikle satan dolandırıcılar yakalandı Bugüne kadar sahte kimlikle sattıkları arsa ve tarlalardan 1 milyon TL’lik vurgun yapan iki dolandırıcı Manisa polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER İnternetten buldukları arsaları sahte kimlikle satan ...
Turgutluspor seri peşinde
YEREL HABERLER Turgutluspor seri peşinde
Manisa FK evinde Afyonspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Manisa FK evinde Afyonspor'la oynayacak
Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı
YEREL HABERLER Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları ...
Geriye mutluluk fotoğrafları kaldı Manisa'da dün gece iş makinesinin çarptığı otomobilde bulunan 4 kişilik aileden 3 kişi hayatını kaybederken geriye birlikte çektirdikleri mutluluk fotoğrafı kaldı
YEREL HABERLER Geriye mutluluk fotoğrafları kaldı Manisa'da dün gece ...
(Özel) Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira 1517 metredeki en pahalı çiçek Spil Dağı kardelenleri baharı müjdeledi
YEREL HABERLER (Özel) Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 ...
CoronaVac aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı CoronaVac aşı koruyuculuğu ve güvenliği ara sonuçları yayınlandı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları tarafından yürütülen çalışmada katılımcıların sadece yüzde 1,5’i sağlık kurumlarına başvurduğu ve hiçbirinin ciddi bir yan etki göstermediği tespit edildi
YEREL HABERLER CoronaVac aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı ...
Turgutlu´da huzur operasyonunda aranan 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Turgutlu´da huzur operasyonunda aranan 10 kişi ...
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Minik bedeni daha fazla dayanamadı
YEREL HABERLER Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Minik ...
Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, ...
Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı 
YEREL HABERLER Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk ...
MASİDAP’tan Başkan Çerçi’ye destek
YEREL HABERLER MASİDAP’tan Başkan Çerçi’ye destek
AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş oldu
YEREL HABERLER AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş ...
Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı Akhisar Belediyesi kurduğu GES ile hem elektrik üretecek hem de yılda 2 milyon TL gelir elde edecek
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı'da
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı'da
Manisa TSO ve Ticaret Borsası’ndan eğiteme büyük destek
YEREL HABERLER Manisa TSO ve Ticaret Borsası’ndan eğiteme büyük ...
Turgutlu’nun 5 kırsal mahallesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Turgutlu’nun 5 kırsal mahallesinde çalışmalar sürüyor
Yunusemre’de parkların bakımı yapılıyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de parkların bakımı yapılıyor
Turgutlu Belediyesi artık kendi çarklarıyla dönüyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi artık kendi çarklarıyla dönüyor