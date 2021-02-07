2. Lig: Manisa FK: 1 - Afjet Afyonspor: 1

Mutasyonlu virüs hangi illerde var?

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Afjet Afyonspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Mümin Özkasap Stadı

Hakemler: Mehmet Semih Güçlü xx, Adem Şahin xx, Mahmut Gülle xx

Manisa FK: Ömer xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet xx, Burak xx, Çağrı xx, Nizamettin xx (Ümit dk. 90 +7 ?), Emir x (Ferhat dk. 67 xx), Hakan xx (Mehmet Uysal dk. 90+1 ?), Zahit xx(Volkan dk. 67 xx), Sertaç xx, Okan Eken xxx

Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Emre xx, Onur Ramazan xx, Doğan xx (Ferhan dk. 88 ?), Anıl xx, Savaş xx (Yiğit dk. 83 ?), Alper xx, Erhan xx (Mehmet dk. 88 ?), Aykut xxx (Cihan dk. 75 xx), Nazmi xx (Yusuf dk. 83 ?), Okan Yıldız xx

Goller: Okan Eken (dk. 6) (Manisa FK), Aykut (dk. 65) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Çağrı, Burak (Manisa FK), Alper, Cihan (Afjet Afyonspor)

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