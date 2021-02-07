Manisa’nın yeni prestij projesinde çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Nusret Köklü Bulvarı’nda başlatılan prestij cadde projesi düzenlemeleri hız kesmeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Nusret Köklü Bulvarı’nda başlatılan ‘Prestij Cadde Projesi’nde önemli mesafe kat edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ve Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ile birlikte, çalışmaların son durumunu yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla hayata geçirilen Nusret Köklü Prestij Cadde Projesi kapsamında, yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alanda peyzaj uygulamaları yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi serasında yetiştirilen hercai menekşeler, yağlı yapraklı bitkiler ve bonzai zeytin ağaçlarının konuşlandırılmasıyla düzenlenen peyzaj alanları; adeta görsel bir şölen sunuyor. Bunun yanı sıra orta refüjlerde bulvar boyunca baştan sona uygulanacak modern ledli aydınlatmaları ile geceleri ışıl ışıl, kaldırım ve bordür düzenlemeleri ve yenilenen oturma bankları ile vatandaşların rahatlıkla vakit geçirebileceği modern bir alan Manisalıların hizmetine sunulmuş olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Nusret Köklü Prestij Cadde Projesi yapım işinin Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekiplerle gerçekleştiğini belirten Öztozlu, “Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda prestij cadde çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz tamamlandığından gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bir caddeyi daha Manisa’ya kazandırmış olacağız. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti ile birlikte inceleyen Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere ekiplere teşekkür etti.

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