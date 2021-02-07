Manisa’nın yeni prestij projesinde çalışmalar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın yeni prestij projesinde çalışmalar sürüyor

İHA

Manisa’nın yeni prestij projesinde çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Nusret Köklü Bulvarı’nda başlatılan prestij cadde projesi düzenlemeleri hız kesmeden devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Nusret Köklü Bulvarı’nda başlatılan ‘Prestij Cadde Projesi’nde önemli mesafe kat edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ve Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ile birlikte, çalışmaların son durumunu yerinde inceledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla hayata geçirilen Nusret Köklü Prestij Cadde Projesi kapsamında, yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alanda peyzaj uygulamaları yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi serasında yetiştirilen hercai menekşeler, yağlı yapraklı bitkiler ve bonzai zeytin ağaçlarının konuşlandırılmasıyla düzenlenen peyzaj alanları; adeta görsel bir şölen sunuyor. Bunun yanı sıra orta refüjlerde bulvar boyunca baştan sona uygulanacak modern ledli aydınlatmaları ile geceleri ışıl ışıl, kaldırım ve bordür düzenlemeleri ve yenilenen oturma bankları ile vatandaşların rahatlıkla vakit geçirebileceği modern bir alan Manisalıların hizmetine sunulmuş olacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Nusret Köklü Prestij Cadde Projesi yapım işinin Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekiplerle gerçekleştiğini belirten Öztozlu, “Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda prestij cadde çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz tamamlandığından gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bir caddeyi daha Manisa’ya kazandırmış olacağız. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti ile birlikte inceleyen Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2. Lig: Manisa FK: 1 - Afjet Afyonspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Manisa FK: 1 - Afjet Afyonspor: 1
Manisa Futbol Kulübü - Afjet Afyonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Afjet Afyonspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa Futbol Kulübü - Afjet Afyonspor: 1-1
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Afjet Afyonspor: 1-1
Esnaf istedi cadde genişletme çalışması başladı
YEREL HABERLER Esnaf istedi cadde genişletme çalışması başladı
Memur-Sen ocak ayı açlık sınırını açıkladı
YEREL HABERLER Memur-Sen ocak ayı açlık sınırını açıkladı
Sulama kanalından çıkan telefon direği şaşırttı
YEREL HABERLER Sulama kanalından çıkan telefon direği şaşırttı
Feci kazada ölen anne, baba ve çocuklarının cenazesi Sarıgöl'e getirildi Ailenin yakınları sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Feci kazada ölen anne, baba ve çocuklarının cenazesi ...
Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları ...
Sahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun
YEREL HABERLER Sahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun
İnternetten buldukları arsaları sahte kimlikle satan dolandırıcılar yakalandı Bugüne kadar sahte kimlikle sattıkları arsa ve tarlalardan 1 milyon TL’lik vurgun yapan iki dolandırıcı Manisa polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER İnternetten buldukları arsaları sahte kimlikle satan ...
Turgutluspor seri peşinde
YEREL HABERLER Turgutluspor seri peşinde
Manisa FK evinde Afyonspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Manisa FK evinde Afyonspor'la oynayacak
Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı
YEREL HABERLER Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları ...
Geriye mutluluk fotoğrafları kaldı Manisa'da dün gece iş makinesinin çarptığı otomobilde bulunan 4 kişilik aileden 3 kişi hayatını kaybederken geriye birlikte çektirdikleri mutluluk fotoğrafı kaldı
YEREL HABERLER Geriye mutluluk fotoğrafları kaldı Manisa'da dün gece ...
(Özel) Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira 1517 metredeki en pahalı çiçek Spil Dağı kardelenleri baharı müjdeledi
YEREL HABERLER (Özel) Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 ...
CoronaVac aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı CoronaVac aşı koruyuculuğu ve güvenliği ara sonuçları yayınlandı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları tarafından yürütülen çalışmada katılımcıların sadece yüzde 1,5’i sağlık kurumlarına başvurduğu ve hiçbirinin ciddi bir yan etki göstermediği tespit edildi
YEREL HABERLER CoronaVac aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı ...
Turgutlu´da huzur operasyonunda aranan 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Turgutlu´da huzur operasyonunda aranan 10 kişi ...
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Minik bedeni daha fazla dayanamadı
YEREL HABERLER Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Minik ...
Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti, ...
Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk yaralandı 
YEREL HABERLER Manisa'daki kazada anne ile baba öldü, 2 çocuk ...
MASİDAP’tan Başkan Çerçi’ye destek
YEREL HABERLER MASİDAP’tan Başkan Çerçi’ye destek
AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş oldu
YEREL HABERLER AK Parti Manisa’da gençlerin yeni başkanı Samet Doğuş ...
Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı Akhisar Belediyesi kurduğu GES ile hem elektrik üretecek hem de yılda 2 milyon TL gelir elde edecek
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi güneş enerjisinden elektrik ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı'da
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın Saruhanlı'da