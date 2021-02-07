Yürüme engelli vatandaşın hayali gerçek oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan yüzde 82 yürüme engelli Rıfat Çubuk, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağladığı sera (örtü altı yetiştiriciliği) desteğiyle hayaline kavuştu. Çubuk, eşi ve çocuklarıyla birlikte serada yetiştirdikleri süs bitkilerini satarak geçimlerini sağlıyor.

Alaşehir’in, Hacıbey Mahallesinde yaşayan Rıfat Çubuk, geçirdiği çocuk felci sonrası yüzde 82 yürüme engelli kaldı. Kendi imkanlarıyla evinin bahçesinde kurduğu küçük serada süs bitkileri yetiştiren Rıfat Çubuk, geçtiğimiz yıllarda Manisa Büyükşehir Belediyesinin sera desteğinden faydalandı. Sağlanan destekle birlikte üretim kapasitesini arttıran Rıfat Çubuk, eşi ve çocuklarıyla birlikte, yetiştikleri süs bitkilerini pazarda satarak ailesinin geçimlerini sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte, Rıfat Çubuk’u ziyaret ederek, ürettikleri bitkileri inceledi.

Kısıtlı imkanlarla, küçük bir serada üretime başladığını belirten Rıfat Çubuk, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağladığı sera desteğiyle hayallerine kavuştuğuna dikkat çekerek, “Bu seracılık bizim ailecek bir hayalimizdi. Çocuklarımla, 4 metreye10 metre bir serayla bu işe başladım. İmkanlarımız kısıtlıydı. Bu hayalimizi gerçekleştirmeyi çok istiyorduk. Hayalimizi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün sayesinde, kırsal kalkınmayı destekleme projesi kapsamında gerçekleştirdik. Sağ olsunlar, bizlere, 400 metrekare sera desteğinde bulundular. Biz, ailecek bu işi çok seviyoruz. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Eşimle, çocuklarla biz bu işi yapmaya gayret ediyoruz” dedi.



Süs bitkileri üreterek, geçimini sağlıyor

Serada yetiştirdiği bitkiler hakkında da bilgi veren Çubuk, “Seramızda, genellikle gül, karanfil, sardunya, dış ve iç mekan bitkileri üretiyoruz. Ürettiğimiz çiçekleri semt pazarlarında satarak, geçimimizi sağlıyoruz” dedi.

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara gelir sağlamak amacıyla hayata geçirilen sera projesinde engelli bireylerin, şehit yakınlarının ve gazilerin herhangi bir değerlendirmeye tabii tutulmadan destek verildiğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, seracılığın geliştirilmesi için 2016 yılından beri çalışmalar yapıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de önemsediği bir proje. Bu kapsamda şu ana kadar yüzde 75 hibe desteğiyle, 324 serayı tamamlayarak üreticilerimize teslim ettik. Bu proje kapsamında, özellikle engelli bireylerimizin, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları, hayatlarını idame etmelerine bir nebze katkı olabilmek amacıyla bir ayrıcalık tanıyoruz. Engelli bireylerimiz, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başvurduğu zaman herhangi bir değerlendirmeye tabii olmadan başvurularını öncelikle karşılamaya çalışıyoruz. Rıfat Bey de bu anlamda ilk sera verdiğimiz vatandaşımız. Manisa’da 2 engelli vatandaşımız bu şekilde kurumumuzdan sera desteği aldı. 2021 çalışmalarımız içerisinde yine bu şekilde 3 sera başvurumuz daha var. Yine onların da, seralarını tamamlayarak kendilerine teslim edeceğiz. Böylelikle bu vatandaşlarımızın da, kendi hayatlarını, kendi ürettikleriyle sağlamalarına bir nebze katkı sağlamış olacağız” ifadelerinde bulundu.

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