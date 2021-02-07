Kahvehane önünde içki içen 10 kişiye 31 bin 500 lire ceza uygulandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iddiaya göre bir mahallenin meydanında bulunan kahvehanenin bahçesinde içki içen 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplam 31 bin 500 lire para cezası uygulandı.

Subaşı Mahallesi Bahadır Sokak'taki bir kahvehane önünde vatandaşların içki içtiği ihbarı üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese gitti. Ekipler, yaptıkları incelemede içki içtiği tespit edilen 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden işlem uygulandı. Kahvehanenin önünde alkol kullandıkları iddia edilen 10 kişiye toplamda 31 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-02-07 22:56:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.