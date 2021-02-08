21 yıllık devlet memuru, hobi olarak başladığı su kabağı lambasında usta öğretici oldu



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-MANİSA'da yaşayan 21 yıllık devlet memuru Ayhan Demirayak (46), tatil için gittiği Marmaris'te görüp hobi olarak yapmaya başladığı su kabağı lambasında, gittiği kurslar ve aldığı sertifikaların ardından usta öğretici oldu. Mesai saatleri dışında tecrübelerini halk eğitim merkezleri ile belediye bünyelerinde açılan kurslara katılan kursiyerlere aktaran Demirayak, açtığı atölyede lambaları satarak, aile ekonomisine ek gelir sağlıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Demirayak, 2008 yılında ailece gittikleri Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tatil beldesinde gezdikleri bir dükkanda su kabağından yapılmış lamba gördü. Demirayak, tatil dönüşü halk eğitim merkezi bünyesinde verilen kurslara katıldı. Kurslardan öğrendikleri ile el becerisini geliştiren Demirayak, su kabağından lamba, avize, abajur, saksı, kadın çantası ve çeşitli hayvan figürleri yapmaya başladı.

USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ ALDI

Su kabağını adeta sanat eserine dönüştüren Demirayak, 2018 yılında çıraklık eğitim merkezine giderek, usta öğretici sertifikası aldı. 2019 yılından bu yana halk eğitim merkezleri ve Manisa'daki belediyeler bünyesinde usta öğreticilik yapmaya başlayan Demirayak, 12 yıllık tecrübesini kursiyerlere aktarıyor. Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunluhan'da atölye açan Demirayak, sipariş üzerine yaptığı ürünleri satarak, aile ekonomisine de ek gelir sağlıyor.

Boş zamanlarında ve hafta sonlarında su kabağı işine yoğunlaştığını dile getiren Ayhan Demirayak, su kabağını işleyerek, stresini attığını söyledi. Su kabağı hikayesinin 2008 yılında gittiği tatil beldesinde gerçekleştiğini ifade eden Demirayak, "12 yıldır su kabağı lambası yapıyorum. 2019 yılından bu yana Manisa'da halk eğitim merkezi ve çeşitli belediyeler bünyesinde kurs veriyorum. Çeşitli yaş gruplarında kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerimiz genelde ev kadınlarından oluşuyor. Kursta öğrendikleriyle su kabaklarından lamba yaparak, satıyor ve aile ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Su kabağından lamba, avize, abajur, saksı, kadın çantası ve çeşitli hayvan figürleri olmak üzere 10'un üzerinde obje üretiyorum. İlk zamanlarda ürettiklerimi hediye olarak veriyordum. Şu an sipariş üzerine yaparak, aile bütçeme ufak da olsa katkı sağlıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-02-08 09:45:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.