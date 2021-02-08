DSİ'den Manisalı çiftçiye müjde DSİ, "Sarma Barajı seneye tamamlanıyor"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Manisa'da 9 bin 50 dekar araziye can suyu sağlayacak olan Sarma Barajı'nın önümüzdeki yıl tamamlanacağı müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'da yapılan yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya ve vatandaşlara temiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda yapımı devam eden Sarma Barajı'nda sona gelinmeye başlandı. Yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanarak kullanıma hazır hale gelecek baraj ile 9 bin 50 dekar araziye can suyu sağlanacak.

Manisa Sarma Barajı'nın önümüzdeki yıl tamamlanacağını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Şehzadeler kenti Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı 8 mahalleyi modern sulama ile tanıştıracak Sarma Barajı’nda adım adım sona yaklaşılıyor. 9 bin 50 dekar verimli araziye can suyu verecek barajın yüzde 85’i tamamlandı. Barajın temelden yüksekliği 47.5 metre olacak. Yunusemre ilçesi Davutlar Mahallesi yakınlarındaki Sarma Çayı üzerine inşa edilen barajda şu ana kadar gövde sıyırma kazıları, dolusavak ve dipsavak kazıları ve plinth betonu, kondüvi betonarme imalatları ile enjeksiyon imalatları ve rölakasyon yolu tamamlandı. Ön yüzü beton kaplama dolgu tipinde projelendirilen barajın 723 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yüzde 70'i bitirildi. Hedef 2021 yılı içerisinde gövdenin oturmasına bağlı olarak beton kaplama işlemlerine başlamak ve Sarma Barajı inşasını tamamlamak. Gövde yüksekliği temelden 47.5 metre olacak Sarma Barajı’nda 1 milyon 850 bin metreküp su tutulacak" dedi.



"Ekonomiye yılda yaklaşık 12 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor"

Barajı bir an önce tamamlayarak Manisalı üreticilerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Genel Müdür Yıldız, "Bir an önce inşaatı tamamlayarak Manisalı üreticilerimize müjdeli haberi vermeyi hedefliyoruz. Proje tamamlandığında 8 mahallemizi basınçlı borulu sulama ile tanıştıracağız. Üretim maliyetleri düşecek, tarlalardaki verim artacaktır. Manisa Sarma Barajı ve Sulaması Projesi tamamlandığında 2021 yılı rakamlarıyla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 12 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor. Proje 450 kişiye de ek istihdam olanağı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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