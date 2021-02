Salihli’de 10 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi Başkan Kayda, kapı kapı gıda paketi dağıttı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda: "Her zaman yanınızdayız"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi ailelere her zaman yardım eli uzatan Salihli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor günlerde maddi zorluk yaşayan vatandaşlara gıda paketi desteğinde bulundu. 10 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi dağıtılırken, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da kapı kapı dolaşıp gıda paketi dağıttı.

Salihli Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışarak özellikle pandemi döneminde zor şartlarda geçim mücadelesi veren 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketleri ulaştırdıklarını söyledi. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlar işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla salgının başladığı 2020 Mart ayından itibaren gıda paketleri dağıtımını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kayda, ekiplerin mahalle mahalle gezerek gıda paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırdığını belirtti.



“Her zaman yanınızdayız”

Sokağa çıkma kısıtlamasında Çelikli ve Yeşilkavak Mahallesi’ndeki gıda paketi dağıtımına katılan Başkan Kayda “İyi günde de kötü günde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız” dedi.

10 bin ihtiyaç sahibine ulaşıp, gıda paketlerini teslim ettiklerini belirten Başkan Kayda, gıda paketlerini muhtarların tespit ettiği vatandaşlara verdiklerini söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasında Çelikli ve Yeşilkavak Mahallesi’nde gıda paketi dağımı yaptıklarını anlatan Kayda “Salihli Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Hafta sonu mesaimizde muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyor ve yanlarında oluyoruz. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlarımız işbirliğinde özellikle pandemi döneminde zor şartlarda geçim mücadelesi veren 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ekiplerimiz ile birlikte gıda paketleri ulaştırıyoruz. Bu zor günleri hep beraber en kısa zamanda atlatacağız. Biz üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Tüm hemşehrilerime, hayırlı hafta sonları ve sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.



Muhtarlara teslim edildi

İhtiyaç sahiplerine gıda paketlerini teslim eden Başkan Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda paketlerini Yeşilkavak Mahalle Muhtarı Yılmaz Özsoy ve Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akçay’a teslim etti. Yeşilkavak Mahalle Muhtarı Yılmaz Özsoy ise “Bizi bu zorlu günlerimizde yalnız bırakmayan Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya mahallem ve halkımadına teşekkür ediyorum” dedi.

Köseali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Deniz’i de çalıştığı üzüm bağında ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Başkan Kayda, “Özellikle pandemi döneminde çiftçilerimiz ve üreticilerimiz, yetiştirdikleri ürünlerle bu zorlu süreçte bizlerin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Üreticilerimize ve çiftçilerimize, akıttıkları alın terinden dolayı teşekkürlerimi sunar, bol ve bereketli hasatlar dilerim” dedi.

Başkan Kayda’nın gıda dağıtımı programına, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan da eşlik etti.

