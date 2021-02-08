Doğuda kara kış Manisa'da bahar Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şubat ayında bahar güzelliği

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son günlerde hava sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde seyretmesi Şubat ayında yalancı baharın yaşanmasına neden oldu. İlçedeki badem ağaçları çiçek açarken bahar aylarında görülen papatyalar ise bağ ve bahçeleri kaplayarak görsel şölen oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Şubat ayında yalancı baharı yaşamasına neden oluyor. Badem ağaçlarının ve papatyaların çiçek açtığı ilçede çiftçiler de üzüm bağlarındaki kışlık çalışmalarını da tamamlama imkanı buldu. Çiftçiler bağların budanması, gübrelenmesi, budaması yapılan bağları tellere çubukları bağlama işlemlerini tamamlama imkanı buldu. Üzüm bağlarından çalışmaktan dönen çiftçiler tarla içlerinde ve yol kıyılarındaki papatyaları toplayıp, demetler halinde evlerini götürerek günün yorgunluğunu atıyorlar.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise bu havaların papatyaların ve bademlerin erken açılmasını sağladığını ancak mart ayındaki şiddetli soğukların erken uyanan doğa için zarar vereceği endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

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