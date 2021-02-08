Manisa’da taksi ve otobüs duraklarında yenileme çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Ahmetli ve Salihli'de bulunan 17 taksi durağının duba, levha ve boyaları yenilenirken Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde otobüs durakları tarama çizgileri de boyandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, il genelinde başlattığı taksi duraklarının duba, levha ve boyalarının yenilenmesi çalışmalarını içeren çevre düzenleme faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmetli ve Salihli ilçelerinde 17 taksi durağının duba, levha ve boyalarını yeniledi. Ayrıca Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde otobüs durakları önünde yer alan tarama çizgileri de boyandı. Otobüs duraklarının önüne sivil araçların park edilmesi ile gerek trafik akışını, gerekse yolcu emniyetini olumsuz etkileyen davranışların önüne geçilmesinin hedeflendiği çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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