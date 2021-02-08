Başkan Akın pazarcı esnafını dinledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Pazartesi Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan ziyarette pazarcı esnafının ve vatandaşların sorunları dinlenirken karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kutluel, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Murat Çiçekçi ile birlikte yeni haftanın ilk gününe Pazartesi Pazarını ziyaret ederek başladı. Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çetin Akın, esnaf ve vatandaşlarla talep ve ihtiyaçlarını dinledi, çalışmalar ile ilgili fikir alış verişinde bulundu. Başkan Çetin Akın ayrıca esnaf ve vatandaşlara iyi haftalar dileklerini de iletti.

Pazartesi Pazarı ziyareti hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Haftanın ilk gününe Pazartesi Pazarımızı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet ederek başladık. Yeni haftada esnaf kardeşlerime hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diler, hemşehrilerimize ise sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir hafta geçirmelerini temenni ederim” dedi.

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