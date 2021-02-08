Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

DHA

Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi


Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan fırtınada, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç yola devrildi. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından devrilen ağaç yoldan kaldırıldı.
Alaşehir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ilgınköy Mahallesi yolu üzerinde bulunan 15 metre uzunluğundaki Selvi ağacı fırtına nedeniyle saat 20.00 sıralarında devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.   DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2021-02-08 22:36:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çerçi'den AK Parti'li Hızlı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çerçi'den AK Parti'li Hızlı'ya ziyaret
Salihli Belediyesporlu 6 judocuya milli görev
YEREL HABERLER Salihli Belediyesporlu 6 judocuya milli görev
23 judocunun siyah kuşaklarını Başkan Çerçi taktı
YEREL HABERLER 23 judocunun siyah kuşaklarını Başkan Çerçi taktı
200 binden fazla Manisalı İzmir’de yaşıyor
YEREL HABERLER 200 binden fazla Manisalı İzmir’de yaşıyor
Sarıgöl'de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Başkan Akın pazarcı esnafını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Akın pazarcı esnafını dinledi
İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel yarışma Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklal” konulu kompozisyon ve resim yarışmasına başvurular devam ediyor
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel yarışma Diyanet ...
Kırkağaçlı Muhtarlar atıksu arıtma tesisine hayran kaldı
YEREL HABERLER Kırkağaçlı Muhtarlar atıksu arıtma tesisine hayran ...
MASKİ’nin Köprübaşı ilçesine yatırımları hız kesmiyor
YEREL HABERLER MASKİ’nin Köprübaşı ilçesine yatırımları hız kesmiyor
Manisa’da Müftü Alim Efendi Bulvarı yeni görünüme kavuştu
YEREL HABERLER Manisa’da Müftü Alim Efendi Bulvarı yeni görünüme ...
Manisa’da taksi ve otobüs duraklarında yenileme çalışması
YEREL HABERLER Manisa’da taksi ve otobüs duraklarında yenileme ...
Salihli’nin sultanları 3 maç sonra kazandı
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları 3 maç sonra kazandı
Akhisarspor kırmızıda durdu
YEREL HABERLER Akhisarspor kırmızıda durdu
Sarıgöl semalarındaki uçak izleri ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Sarıgöl semalarındaki uçak izleri ilgi odağı oldu
Doğuda kara kış Manisa'da bahar Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şubat ayında bahar güzelliği
YEREL HABERLER Doğuda kara kış Manisa'da bahar Manisa'nın Sarıgöl ...
Manisalı işadamı ilk kitabını çıkarttı
YEREL HABERLER Manisalı işadamı ilk kitabını çıkarttı
Salihli’de 10 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi Başkan Kayda, kapı kapı gıda paketi dağıttı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda: "Her zaman yanınızdayız"
YEREL HABERLER Salihli’de 10 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi Başkan ...
Kapalı kalp ameliyatıyla hastalar 24 saatte ayakta Dünyanın en ileri kalp ameliyatı teknolojisi Manisa’da
YEREL HABERLER Kapalı kalp ameliyatıyla hastalar 24 saatte ...
Turgutluspor gurbette kayıp
YEREL HABERLER Turgutluspor gurbette kayıp
Manisa FK'da Özbalta kendinden emin
YEREL HABERLER Manisa FK'da Özbalta kendinden emin
Kırkağaç Ziraat Odasından Türkşeker'e ziyaret
YEREL HABERLER Kırkağaç Ziraat Odasından Türkşeker'e ziyaret
Tarihi Zafer Okulu'nda görsel şölen Yangında hasar gördü, fotoğrafçının ellerinde yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Tarihi Zafer Okulu'nda görsel şölen Yangında hasar ...
Sarma Barajının yüzde 85'i tamamlandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden Sarma Barajı tamamlandığında 8 mahalle modern sulama ile tanışacak
YEREL HABERLER Sarma Barajının yüzde 85'i tamamlandı Manisa’nın ...
DSİ'den Manisalı çiftçiye müjde DSİ, "Sarma Barajı seneye tamamlanıyor"
YEREL HABERLER DSİ'den Manisalı çiftçiye müjde DSİ, "Sarma Barajı ...