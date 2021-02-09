Tütün kullanımı diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçişi kolaylaştırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütün kullanımı diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçişi kolaylaştırıyor

İHA

Tütün kullanımı diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçişi kolaylaştırıyor

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, dünyada 1 milyardan fazla sigara kullanan insanların yüzde 80'inin düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde yaşadığına dikkat çekerek, tütün kullanımının, özellikle genç nüfusta diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçiş açısından da büyük tehlikeleri beraberinde getirdiğini söyledi.
Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, 9 Şubat 1987 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul edildiğini belirterek, "Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla her yıl 9 Şubat günü 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak kutlanmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tütün kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanmaktadır." dedi.
Tütün kullanımına bağlı zararların sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararları ve yaşam kayıplarından ibaret olmadığını belirten Dr. Çelik, "Tütün ürünü kullanan bireyin ailesi ve çevresindeki bireyler de tütün dumanına maruz kalma sebebiyle sağlık zararları ve yaşam kayıpları yaşamaktadır. Diğer taraftan; tütün kullanımının, özellikle genç nüfusta diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçiş açısından da büyük tehlikeleri beraberinde getirdiği bilinmelidir." dedi.

"Dünyada bir milyardan fazla sigara kullanıcısı var"
Tütünle mücadelede sağlanan başarı ile kanserler başta olmak üzere pek çok kronik hastalık, bunlara bağlı sağlık ve yaşam kayıpları önlendiği gibi tedavi masrafları, iş gücü kayıpları gibi ekonomik kazançlar da sağlandığına dikkat çeken Dr. Çelik, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; pasif içiciler dahil her yıl 8 milyondan fazla insanın yaşamına mal olmaktadır. Dünyadaki 1 milyarı aşkın sigara kullanıcısından yaklaşık yüzde 80’i düşük ve orta gelirli ülkelerdedir. Tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında ilimizde faaliyet gösteren 14 Sigara Bırakma Polikliniği (SBP) bulunmaktadır. Sigara Bırakma Polikliniği; tütün bağımlılarına yönelik ilaçla, ilaçsız veya her iki usulle de yapılan, bilimsel kanıta dayalı ve bakanlık tarafından kabul edilen tedavi ve eğitim yöntemlerinin uygulandığı, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren birimlerdir. İlçemizde 2020 yılı içinde SBP muayene sayısı 5 bin 249 iken sigarayı bıraktığı tespit edilen kişi sayısı ise 357’dir. Sigara bırakma tedavisi kapsamında 2020 yılında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 16 nikotin bandı, 4 bin 188 sigara bırakma ilacı ilçe müdürlüklerimiz tarafınca temin edilmiştir." diye konuştu.

"Sigarayı bırakmak zor olabilir ama imkansız değil"
Sigarayı bırakmanın zor olabileceğini ancak imkansız olmadığını belirten Dr. Çelik şunları söyledi: "Birçok içici defalarca denedikten sonra sigarayı bırakmayı başarabilir. Her sigarayı bırakma deneyiminiz, bir sonraki bırakma girişiminiz için yol gösterici olabilir. Sigarayı bırakmaya çalışırken kendi iradenizi suçlama eğilimine girmeyin. Bırakma denemeniz sırasında başarısızlık söz konusu olursa asla kendinize olan güveninizi yitirmeyin. Bu süreci bir iyileşme süreci olarak kabul etmeli, destek almalı ve kararlılıkla mücadelenizi devam ettirmelisiniz. Size yardımcı olacak bir Sigara Bırakma Polikliniğine başvurabilirsiniz. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını ücretsiz arayabilir, yardım alabilirsiniz. Unutmayın, bağımlılık yapıcı maddeden kurtulmak imkansız değildir, kararlılıkla başarabilirsiniz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’daki atıl alan cazibe merkezine dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Manisa’daki atıl alan cazibe merkezine dönüştürülüyor
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
YEREL HABERLER Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ...
Akhisarspor'a milli onur
YEREL HABERLER Akhisarspor'a milli onur
Evde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Evde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Şiddetli fırtına nedeniyle otomobilin üzerine ağaç devrildi 
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına nedeniyle otomobilin üzerine ağaç ...
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Şiddetli fırtına Manisa'da 15 metrelik ağacı devirdi
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına Manisa'da 15 metrelik ağacı devirdi
Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
YEREL HABERLER Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
Başkan Çerçi'den AK Parti'li Hızlı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çerçi'den AK Parti'li Hızlı'ya ziyaret
Salihli Belediyesporlu 6 judocuya milli görev
YEREL HABERLER Salihli Belediyesporlu 6 judocuya milli görev
23 judocunun siyah kuşaklarını Başkan Çerçi taktı
YEREL HABERLER 23 judocunun siyah kuşaklarını Başkan Çerçi taktı
200 binden fazla Manisalı İzmir’de yaşıyor
YEREL HABERLER 200 binden fazla Manisalı İzmir’de yaşıyor
Sarıgöl'de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Başkan Akın pazarcı esnafını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Akın pazarcı esnafını dinledi
İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel yarışma Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklal” konulu kompozisyon ve resim yarışmasına başvurular devam ediyor
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel yarışma Diyanet ...
Kırkağaçlı Muhtarlar atıksu arıtma tesisine hayran kaldı
YEREL HABERLER Kırkağaçlı Muhtarlar atıksu arıtma tesisine hayran ...
MASKİ’nin Köprübaşı ilçesine yatırımları hız kesmiyor
YEREL HABERLER MASKİ’nin Köprübaşı ilçesine yatırımları hız kesmiyor
Manisa’da Müftü Alim Efendi Bulvarı yeni görünüme kavuştu
YEREL HABERLER Manisa’da Müftü Alim Efendi Bulvarı yeni görünüme ...
Manisa’da taksi ve otobüs duraklarında yenileme çalışması
YEREL HABERLER Manisa’da taksi ve otobüs duraklarında yenileme ...
Salihli’nin sultanları 3 maç sonra kazandı
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları 3 maç sonra kazandı
Akhisarspor kırmızıda durdu
YEREL HABERLER Akhisarspor kırmızıda durdu
Sarıgöl semalarındaki uçak izleri ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Sarıgöl semalarındaki uçak izleri ilgi odağı oldu
Doğuda kara kış Manisa'da bahar Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şubat ayında bahar güzelliği
YEREL HABERLER Doğuda kara kış Manisa'da bahar Manisa'nın Sarıgöl ...