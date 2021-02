Tütün kullanımı diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçişi kolaylaştırıyor

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, dünyada 1 milyardan fazla sigara kullanan insanların yüzde 80'inin düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde yaşadığına dikkat çekerek, tütün kullanımının, özellikle genç nüfusta diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçiş açısından da büyük tehlikeleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, 9 Şubat 1987 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul edildiğini belirterek, "Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla her yıl 9 Şubat günü 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak kutlanmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tütün kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanmaktadır." dedi.

Tütün kullanımına bağlı zararların sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararları ve yaşam kayıplarından ibaret olmadığını belirten Dr. Çelik, "Tütün ürünü kullanan bireyin ailesi ve çevresindeki bireyler de tütün dumanına maruz kalma sebebiyle sağlık zararları ve yaşam kayıpları yaşamaktadır. Diğer taraftan; tütün kullanımının, özellikle genç nüfusta diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçiş açısından da büyük tehlikeleri beraberinde getirdiği bilinmelidir." dedi.



"Dünyada bir milyardan fazla sigara kullanıcısı var"

Tütünle mücadelede sağlanan başarı ile kanserler başta olmak üzere pek çok kronik hastalık, bunlara bağlı sağlık ve yaşam kayıpları önlendiği gibi tedavi masrafları, iş gücü kayıpları gibi ekonomik kazançlar da sağlandığına dikkat çeken Dr. Çelik, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; pasif içiciler dahil her yıl 8 milyondan fazla insanın yaşamına mal olmaktadır. Dünyadaki 1 milyarı aşkın sigara kullanıcısından yaklaşık yüzde 80’i düşük ve orta gelirli ülkelerdedir. Tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında ilimizde faaliyet gösteren 14 Sigara Bırakma Polikliniği (SBP) bulunmaktadır. Sigara Bırakma Polikliniği; tütün bağımlılarına yönelik ilaçla, ilaçsız veya her iki usulle de yapılan, bilimsel kanıta dayalı ve bakanlık tarafından kabul edilen tedavi ve eğitim yöntemlerinin uygulandığı, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren birimlerdir. İlçemizde 2020 yılı içinde SBP muayene sayısı 5 bin 249 iken sigarayı bıraktığı tespit edilen kişi sayısı ise 357’dir. Sigara bırakma tedavisi kapsamında 2020 yılında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 16 nikotin bandı, 4 bin 188 sigara bırakma ilacı ilçe müdürlüklerimiz tarafınca temin edilmiştir." diye konuştu.



"Sigarayı bırakmak zor olabilir ama imkansız değil"

Sigarayı bırakmanın zor olabileceğini ancak imkansız olmadığını belirten Dr. Çelik şunları söyledi: "Birçok içici defalarca denedikten sonra sigarayı bırakmayı başarabilir. Her sigarayı bırakma deneyiminiz, bir sonraki bırakma girişiminiz için yol gösterici olabilir. Sigarayı bırakmaya çalışırken kendi iradenizi suçlama eğilimine girmeyin. Bırakma denemeniz sırasında başarısızlık söz konusu olursa asla kendinize olan güveninizi yitirmeyin. Bu süreci bir iyileşme süreci olarak kabul etmeli, destek almalı ve kararlılıkla mücadelenizi devam ettirmelisiniz. Size yardımcı olacak bir Sigara Bırakma Polikliniğine başvurabilirsiniz. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını ücretsiz arayabilir, yardım alabilirsiniz. Unutmayın, bağımlılık yapıcı maddeden kurtulmak imkansız değildir, kararlılıkla başarabilirsiniz."

