Saruhanlı Belediyesi Erciyes'in zirvesinde

Saruhanlı'da yaşayan İzmir Dokuz Eylül Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün (DEDAK) lisanslı sporcusu Yücel Kara, ilçesinin tanıtımına katkıda bulunmak ve genç nesillere dağcılık sporunu sevdirmek amacıyla Saruhanlı Belediyesinin flamasını 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağının zirvesinde dalgalandırdı.

Asıl mesleği fırıncılık olan ancak 5 yıldır merak saldığı dağcılık sporu ile ilgilenen Kara, ikamet ettiği Saruhanlı'nın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla tırmanarak çıktığı Türkiye'nin 2 büyük dağının zirvesinde Saruhanlı Belediyesinin flamasını açtı.

İlk olarak Kayseri'deki Türkiye'nin 5. büyük dağı olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes dağına çıkan Kara, daha sonra Aksaray'daki 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağına çıktı. Burada Saruhanlı Belediyesinin flamasını açarak fotoğraf çekilen Kara, ilçesinin logosunu zirveye taşımanın mutluluğunu yaşadı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise Kara'ya teşekkür ederek, Saruhanlı Belediyesi olarak futboldan basketbola, yüzmeden tekvandoya kadar tüm spor dallarına destek oldukları gibi dağcılık sporuna da seve seve destek verebileceklerini ifade etti. ^

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