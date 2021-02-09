Saruhanlı Belediyesi Erciyes'in zirvesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saruhanlı Belediyesi Erciyes'in zirvesinde

İHA

Saruhanlı Belediyesi Erciyes'in zirvesinde

Saruhanlı'da yaşayan İzmir Dokuz Eylül Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün (DEDAK) lisanslı sporcusu Yücel Kara, ilçesinin tanıtımına katkıda bulunmak ve genç nesillere dağcılık sporunu sevdirmek amacıyla Saruhanlı Belediyesinin flamasını 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağının zirvesinde dalgalandırdı.
Asıl mesleği fırıncılık olan ancak 5 yıldır merak saldığı dağcılık sporu ile ilgilenen Kara, ikamet ettiği Saruhanlı'nın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla tırmanarak çıktığı Türkiye'nin 2 büyük dağının zirvesinde Saruhanlı Belediyesinin flamasını açtı.
İlk olarak Kayseri'deki Türkiye'nin 5. büyük dağı olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes dağına çıkan Kara, daha sonra Aksaray'daki 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağına çıktı. Burada Saruhanlı Belediyesinin flamasını açarak fotoğraf çekilen Kara, ilçesinin logosunu zirveye taşımanın mutluluğunu yaşadı.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise Kara'ya teşekkür ederek, Saruhanlı Belediyesi olarak futboldan basketbola, yüzmeden tekvandoya kadar tüm spor dallarına destek oldukları gibi dağcılık sporuna da seve seve destek verebileceklerini ifade etti. ^

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muradiye Mahallesi Manisa’nın 5 ilçesinden daha büyük
YEREL HABERLER Muradiye Mahallesi Manisa’nın 5 ilçesinden daha büyük
Salihli Ticaret Borsası’ndan eğitime tablet desteği
YEREL HABERLER Salihli Ticaret Borsası’ndan eğitime tablet desteği
Tütün kullanımı diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçişi kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Tütün kullanımı diğer bağımlılık yapıcı maddelere ...
Manisa’daki atıl alan cazibe merkezine dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Manisa’daki atıl alan cazibe merkezine dönüştürülüyor
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
YEREL HABERLER Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ...
Akhisarspor'a milli onur
YEREL HABERLER Akhisarspor'a milli onur
Evde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Evde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Şiddetli fırtına nedeniyle otomobilin üzerine ağaç devrildi 
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına nedeniyle otomobilin üzerine ağaç ...
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Şiddetli fırtına Manisa'da 15 metrelik ağacı devirdi
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına Manisa'da 15 metrelik ağacı devirdi
Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
YEREL HABERLER Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
Başkan Çerçi'den AK Parti'li Hızlı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çerçi'den AK Parti'li Hızlı'ya ziyaret
Salihli Belediyesporlu 6 judocuya milli görev
YEREL HABERLER Salihli Belediyesporlu 6 judocuya milli görev
23 judocunun siyah kuşaklarını Başkan Çerçi taktı
YEREL HABERLER 23 judocunun siyah kuşaklarını Başkan Çerçi taktı
200 binden fazla Manisalı İzmir’de yaşıyor
YEREL HABERLER 200 binden fazla Manisalı İzmir’de yaşıyor
Sarıgöl'de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Başkan Akın pazarcı esnafını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Akın pazarcı esnafını dinledi
İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel yarışma Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklal” konulu kompozisyon ve resim yarışmasına başvurular devam ediyor
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel yarışma Diyanet ...
Kırkağaçlı Muhtarlar atıksu arıtma tesisine hayran kaldı
YEREL HABERLER Kırkağaçlı Muhtarlar atıksu arıtma tesisine hayran ...
MASKİ’nin Köprübaşı ilçesine yatırımları hız kesmiyor
YEREL HABERLER MASKİ’nin Köprübaşı ilçesine yatırımları hız kesmiyor
Manisa’da Müftü Alim Efendi Bulvarı yeni görünüme kavuştu
YEREL HABERLER Manisa’da Müftü Alim Efendi Bulvarı yeni görünüme ...
Manisa’da taksi ve otobüs duraklarında yenileme çalışması
YEREL HABERLER Manisa’da taksi ve otobüs duraklarında yenileme ...
Salihli’nin sultanları 3 maç sonra kazandı
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları 3 maç sonra kazandı