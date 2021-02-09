Jeopark Belediyeler Birliği encümeni toplandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeopark Belediyeler Birliği Şubat ayı Encümen toplantısı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıda, 7 gündem maddesi görüşülerek, meclis üyeleri tarafından karara bağlandı.

Başkan Kayda, alınan kararların Manisa, Kula ve Salihli’ye hayırlı olmasını diledi.

Jeopark Belediyeler Birliği Şubat ayı Encümen toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapıldı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın başkanlık ettiği toplantıda, ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. KulaSalihli Jeopark sınırları içerisinde yer alan Adala Mahallesi’ndeki Atatürk Evi restorasyon çalışmaları ve Kula ziyaretçi merkezi hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, KulaSalihli Jeoparkı Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Dr. A. Serdar Aytaç tarafından sunum yapıldı.

KulaSalihli Jeopark sınırları içerisinde yer alan Adala Mahallesi’ndeki Atatürk Evi restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirten Başkan Kayda, “Kurtuluş Savaşında en son kararların alındığı Atatürk Evi’nin ülkemize kazandırılması bizler için çok önemliydi. Tarihe tanıklık eden Atatürk Evi’ni aslına uygun bir şekilde, restore ediyoruz ve bu çalışmalar Jeopark Belediyeler Birliği bütçesinden karşılanıyor. Bu tarihi ev, Atatürk hakkında önemli eserlerin ve malzemelerin görülebileceği teşhir ve tanzimiyle modern anlamda bir müze ev haline gelecek. Jeopark Belediyeler Birliğimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı dolayısıyla UNESCO’nun da anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Resmi Gazete’de yayınlanan genelge ile 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edildiğine dikkat çekilen toplantıda, bu kapsamda yapılacak etkinlikler ele alındı. Jeopark Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, 2020 yılının değerlendirilmesi ve 2021 yılının programlanması konuları görüşülerek sona erdi.

Toplantıya, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, KulaSalihli Jeoparkı Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Dr. A. Serdar Aytaç ile meclis üyeleri katıldı.

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