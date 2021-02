Başkan Ergün’den vatandaşlara önemli çağrı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şubat ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli sağanak yağış sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında vatandaşlara önemli bir çağrıda da bulunan Başkan Ergün, “Dere yataklarına, kanallara ve ızgaralara lütfen çöp atmayın. Bunlar tıkanmalara ve bu tür şiddetli yağışlarda taşkınlara neden oluyor” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplantı öncesi gündeme ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Geçtiğimiz hafta önce şiddetli fırtına ve ardından sağanak yağış nedeniyle oldukça zor bir süreci hep birlikte yaşadık. Metrekareye ortalama 90 kilogram civarı yağış düştüğü açıklandı. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz, hemen teyakkuza geçerek, hemşerilerimizin can ve mal kaybı yaşamaması için büyük gayret sarf etti. Ekiplerimiz, dere yatakları, mazgallar ve sulama kanallarında taşkın yaşanmaması için çalışmalarını cansiperane bir şekilde yürüttü ve çok şükür büyük çaplı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan bu afattan alnımızın akıyla çıktık. Bu bağlamda vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Dere yataklarına, kanallara ve ızgaralara lütfen çöp atmayın. Bunlar tıkanmalara ve bu tür şiddetli yağışlarda taşkınlara neden oluyor. Bu vesileyle bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yüce Rabbimden bizleri her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum. Komşumuz İzmir de, bizimle aynı kaderi paylaştı. Orada da ne yazık ki 2 vatandaşımız sel nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir’e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum.”



Regaip Kandili’ni kutladı

Hafta sonu mübarek üç ayları karşılayacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “13 Şubat’ta İslami feyiz ve bereketin mevsimi olan mübarek üç aylara gireceğiz. 18 Şubat’ta da inşallah bu kutlu bereket mevsiminin ilk meyvesi olan Regaip Kandili’ne ulaşmış olacağız. Şimdiden burada bulunan meclis üyelerimizin, belediye başkanlarımızın, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğünün değerli yönetiminin, basın mensuplarımızın ve ekranları başında bizi izleyen hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin üç aylarını ve kandilini kutluyorum. Bu mübarek günler vesilesiyle koronavirüs salgınının ülkemiz ve dünyamız üzerinden yok olmasını diliyor; yüce Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan ve musibetten korumasını niyaz ediyorum. Bu duygularla Şubat ayı meclis toplantımızı açıyor, alacağımız kararların şehrimize ve hemşerilerimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.



İçme suyunun tasarruf edilmesine vurgu yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında içme suyunun tasarruflu kullanılması konusu gündeme geldi. Park ve bahçe sulamaları, pazaryeri yıkamaları ve apartman merdivenlerinin temizliğinde alternatif çözümler yönünde tavsiyelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, komisyonların raporlarında vurgulanan tavsiyelere uyulması durumunda içme suyunda önemli bir tasarrufun söz konusu olacağına dikkat çekti.

Gündemin 31’inci maddesinde Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre ve Sağlık karma komisyonları, “mevcut su durumunun araştırılması ve su kaynaklarımızın korunması” raporu da oylandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Su tasarrufu merdiven yıkamaları yerine bezle silmek şeklinde olabilir. Vatandaşımızı da bu konuda uyarmamız lazım. Pazaryerlerinde fuzuli akıtılan çeşmelerin kapatılması ya da duyarlı kullanılması noktasında gerekli çalışmaların yapılması lazım. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ilçe belediyelerinin parkbahçe müdürlüklerinin kullanımlarına düzenleme getirmemiz lazım” dedi. Başkan Ergün’ün ardından söz alan Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de, “MASKİ tarafından yapılan sondajlarda içme suyuna uygun olmayan sular çıkabiliyor. Bu suların bahsedilen pazaryeri yıkama, park bahçe sulama işlerinde kullanılabilir diye düşünüyoruz. Bununla ilgili ilçe belediyeleri ve daireler çalışıyor. İçme suyu niteliğinde olmayan suları değişik yerlerde kullanabilirsek, içme suyunda epey bir miktarda tasarruf sağlarız” dedi.



Dutlulu’dan Başkan Ergün’e asfalt teşekkürü

Mecliste Akhisar sanayi yolunun düzenlenmesi ile ilgili talep gündeme gelince Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, söz konusu alanda ihale tarihi almak için EKAP’tan gün beklendiğini ifade etti. Akhisar’da sanayi yolunda hafta sonu yapılan asfaltlama çalışmaları ile ilgili söz alan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. Dutlulu, ihale tarihi alınıncaya kadar, yapılan çalışmanın sanayi esnafına nefes aldıracağının altını çizdi.

Tüm maddelerin oylanmasının ardından 9 Mart Salı günü, saat 18.00’de toplanmak üzere birleşime son verildi.

