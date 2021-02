STK'lardan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrenciler ulaştırılmak üzere, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne toplam 85 adet tablet bilgisayar bağışında bulundu.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’in makamında yapılan tablet Bilgisayar teslim törenine Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "TOBB Alaşehir Ticaret Borsası 40 adet ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası 45 adet olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için toplam 85 adet tablet bilgisayar bağışında bulundu. Tablet bilgisayarlarla öğrencilerimizin uzaktan eğitimlerine katkı sağlamışlardır. Tablet bilgisayarlar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için okullara gönderildi. En çok ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin belirlenmesi için, ailenin malî durumu yanında, kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler dikkate alınacak. TOBB Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan'ın şahsında her iki kuruluşa da teşekkürü bir borç biliriz. Eğitime destek olmak için her zaman ellerinden geleni yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz. Bu 85 adet tablet, okullarımız tarafından ihtiyaç sahibi ögrencilerimiz arasında, en ihtiyaç sahibi olanları belirlenerek, yine okullarımız vasıtasıyla öğrencilerimize ulaştırılacaktır." dedi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ve Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, sivil toplum örgütleri olarak, eğitime her zaman destek verdiklerini, amaçlarının ihtiyaç sahibi öğrencilerin günümüz teknolojisinden en iyi şekilde yararlanabilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi. Her iki başkan da eğitim alanına destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

