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Alaşehir'de tehlikeli kalabalık Göstergeler kırmızıdan maviye döndü vatandaşlar soluğu sokakta aldı

İHA

Alaşehir'de tehlikeli kalabalık Göstergeler kırmızıdan maviye döndü vatandaşlar soluğu sokakta aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki göstergeler kırmızıdan maviye dönmesiyle birlikte rehavete kapılan vatandaşlar soluğu dışarda aldı. Vatandaşların oluşturduğu kalabalık tedirgin etti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki harita kırmızıdan maviye döndü. Getirilen kısıtlamalar sonrası her geçen gün korona virüs haritasındaki tablo olumlu seyretmeye başlarken, rehavete kapılan vatandaşlar da soluğu sokakta aldı. Vaka sayılarının da azalmasıyla birlikte ilçedeki sevgi yoluna akın eden vatandaşlar tehlikeli kalabalıklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı Alaşehir'deki kalabalığı görüntüsü ise tedirgin etti.

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