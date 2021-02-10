Akhisarspor'da zemine tam puan

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig temsilcisi Akhisarspor'un iç saha maçlarını oynadığı Spor Toto Akhisar Stadı'nın zemini Futbol Federasyonu yetkililerinin yaptığı denetimlerden tam not aldı. Türkiye'de hibrit çimin uygulandığı ilk statlardan biri olan stadyumda cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçı öncesi Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da bakım çalışmalarını yakından takip etti. Dutlulu, saha zemininin sürekli olarak yaptıkları bakımlarla çok iyi durumda olduğunu belirterek, Akhisarspor'un daha iyi imkanlarda oynaması için ellerinden gelen çabayı göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
2021-02-10 12:19:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.