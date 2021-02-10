Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu’ndan Başkan Çelik’e teşekkür

Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu Müdürü Enver Avdal ve Okul Aile Birliği yöneticileri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek, okulun bakım ve tadilatına destek verdikleri için Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu Müdürü Enver Avdal ve Okul Aile Birliği yöneticileri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. Okulun bakım ve tadilat işleri için belediyeden istedikleri desteğin hemen yerine getirilmesi nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulunduklarını kaydeden Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu Müdürü Enver Avdal, Şehzadeler Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu, bir dediklerinin iki edilmediğini ifade etti. Müdür Avdal ziyarette, “Birçok konuda bize yardımcı oldunuz. Bir dediğimizi iki etmediniz. Kapı kolundan boya badanaya kadar tüm tamir ve tadilatlarımızı yaptı arkadaşlarımız. Her şey için hem çocuklarımız, hem öğretmenlerimiz hem de okulumuz adına çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



“Tüm okullarımıza ciddi destekler verdik”

Şehzadeler Belediyesi’nin ilçedeki tüm okullara belediyenin kurulduğu günden beri ciddi destekler verdiğini hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle konuştu: “Son olarak okulumuzdan gelen talepler üzerine okulumuzun bakım ve boyama ihtiyaçlarını ekiplerimizle yerine getirdik. İnşallah bu pandemi süreci sona ersin de çocuklarımız okullarına kavuşsun. Okullarımız yeniden şenlensin. En büyük arzumuz budur. Bu noktada fedakarca hizmet eden okul idarecilerimize, okul aile birliği yöneticilerimize, tüm velilerimize teşekkür ediyorum. Yavrularımıza başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.