Alaşehir’de işçi servisi alevlere teslim oldu (2) Alaşehir’deki kazada yaralı sayısı 9’a yükseldi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde tekerleğinin patlaması sonucu devrilen ve alev alan işçi servisindeki yaralı sayısı 9’a yükseldi.

Kazada V.E. (50), Y.P. (48), S.P. (56), S.C. (18), B.C. (26), Y.I. (49), C.P. (65), Y.A. (48), C.M. (44) isimli 9 işçinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açılanırken yaralılardan 7’sinin Alaşehir Devlet Hastanesinde 2’sinin de Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altında oldukları açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.