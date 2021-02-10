Kendileri küçük, gönülleri büyük Kumbarasındaki paraları “Kış Bayramı” kampanyasına bağışladılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan minik Nisa Naz ve Eslem Karpat kardeşler, kumbarasındaki paraları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'Kış Bayramı' kampanyasına bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından 'Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun' kampanyası düzenlendi. 'Bir bot, 1 mont2 adı altında düzenlenen kampanyaya 7’den 70’e her kesimden destek gelirken, Salihli’de yaşayan 6 ve 10 yaşındaki Nisa Naz ve Eslem Karpat kardeşler de kumbaralarında biriktirdikleri 200 lirayı kampanyaya bağışladı.

Nisa Naz ve Eslem kardeşler paraları ise Salihli Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş’a teslim etti. Demirtaş ise kendileri küçük, gönülleri büyük olan minik Nisa Naz ve Eslem kardeşlere teşekkür etti.

Demirtaş, kampanyaya destek olmak isteyenlerin yardımlarını cami görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri aracılığıyla il, ilçe müftülükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kollarına ulaştırılabileceğini söyledi.

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