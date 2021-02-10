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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da 'Yılkı Kültür Sanat Derneği' kuruldu

İHA

Manisa'da 'Yılkı Kültür Sanat Derneği' kuruldu

Manisa’da kültür ve sanat alanında faaliyet gösterecek Yılkı Kültür Sanat Derneği kuruldu. Derneğin kurucu üyeleri açıklamalarda bulunarak derneğin yürüteceği çalışmalardan bahsetti.
Manisa'da yeni bir dernek daha kuruldu. Yılkı Kültür Sanat Derneğine isim aranırken Spil’in sembolü haline gelen Yılkı atlarından esinlenildi. Öncelikle Manisa olmak üzere Türkiye'nin kültür dünyasına katkıda bulunmak istediklerini belirten dernek başkanı Engin Topuz, “Derneğimiz edebiyat, tarih, sanat, mimari, düşünce, sosyoloji, turizm, çevre, spor, eğitim ve kültür gibi alanlarda bir bilincin toplumda oluşması, yerleşmesi ve gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi kurum ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.” dedi.
Manisa’nın kültür ve sanat hayatına faydalı dokunuşlar yapmayı hedeflediklerini ifade eden Engin Topuz şunları söyledi: "Ben ve arkadaşlarım öncelikle şehrimizin kültür hayatına yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Bu şehirde yaşayan ve üreten insanlar olarak hem şehrimize hem ülkemize faydalı işler yapmak istiyoruz. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın hepsi kendi alanlarında donanımlı, üretken ve sosyal yaşama değer katmak isteyen kişiler. Ben eğitimci kimliğimin yanı sıra yazar olarak da üretmeye devam ediyorum. Dördüncü kitabım Flanör yakın zamanda okurlarla buluştu. Değerli ağabeyim Orhan Haşim Elmalı ile birlikte bir çok etkinlik gerçekleştirdik. Dernek fikri de şehrimize daha faydalı olmak için ne yapabiliriz, nasıl bir çatı altında yapabiliriz diye düşünürken ortaya çıktı. Düşüncemizi açtığımız arkadaşlarımız bizi yüreklendirerek kendilerinin de bu oluşum içinde olmak istediklerini belirttiler. Biz de birlikte yola çıktık.”

"Yazarlar ve sanatseverler için fırsat"
Derneğin kurucu üyelerinden de bahseden Engin Topuz, “Orhan Haşim Elmalı birçok kimliğiyle tanınan bir ağabeyimiz. Kendisi özellikle edebiyat alanındaki faaliyetlerimizden sorumlu olacak. Diğer bir kurucu üyemiz Saruhan Simsaroğlu etkinlik ve organizasyonlardan sorumlu üyemiz olarak bu alandaki 25 yıllık tecrübelerinden faydalanmamızı sağlayacak. Porsuk Kültür dergisi ve Porsuk Kültür Yayıncılık’ın imtiyaz sahibi Ezgi Akyıldız da hayata geçirmeyi düşündüğümüz süreli yayınlarımızdan sorumlu olacak. Ferhat Tunakan arkadaşımız Avrupa Birliği projeleri konusundaki çalışmalarıyla derneğimize güç katacak. Tarihçi Yaşar Polat arkadaşımız akademik etkinliklerimizden, edebiyat öğretmeni Harun Akçiçek eğitim alanındaki faaliyetlerimizden sorumlu olacak. Ayrıca spor alanında Murat Germen Spor Kulübü’nde yıllardır başarılar elde eden Alper Dirik, iletişim alanındaki deneyimleriyle Kadir Poslu, müzik alanında Manisa’nın değerli siması Evran Plak’ın sahibi Fuat Orak da derneğimiz çatısında yer alarak bize güç katacak. Görüldüğü gibi oldukça hazırlıklıyız ve aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla da çok güzel işler yapacağız.” diyerek derneğin kurucu üyelerinden bahsetti.

Logoda fularlı ve gözlüklü yılkı atı
Derneğin sosyal medyada çok beğenilen logosu ve ismi hakkında da da konuşan Orhan Haşim Elmalı, “Dernek logomuz gözlük ve fular takmış bir yılkı atı. Logomuz çok beğenildi. Biz asık suratlı insanlar değiliz. Dolayısıyla asık suratlı işler yapmayacağız. Eğlenceli, keyifli işler yapmak istiyoruz. Elbette pandemi döneminde daha çok dijital ortamda etkinlikler yapacağız. Bunun için sosyal medya hesaplarımızı açtık. Dostlarımızın bizi takip etmelerini istiyoruz. Twitter, Facebook ve instagramda Yılkı Kültür Sanat adıyla hesaplarımızı oluşturduk ve paylaşımlarımıza başladık. İnternet sitemiz de en kısa zamanda aktif hale gelecek. Yılkı adına gelince, bu adı seçmemizin birkaç nedeni var. Birincisi ülke çapında etkinlikler düşündüğümüz için sadece Manisa’ya özgü bir simge seçmek istemedik. Yılkı Manisa’yı çağrıştırıyor ama aynı zamanda Anadolu’nun birçok yerinde yılkı atları olduğu için genel bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bilindiği gibi yılkı özgürlüğü simgeler. Özellikle sanatta ne denli özgür olunursa o denli üretken olunur. Atlar, özellikle yılkı atları herkesin sevdiği, sempati duyduğu hayvanlardır. Biz de güler yüzlü işler yapacağımız için adımızı bu yönde belirledik.” dedi.
Kurucu üyelerden Saruhan Simsaroğlu ise, derneğin projeleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Tabii derneğimizin gerçekleştirmeyi düşündüğü çok faaliyet var. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarından ötürü şimdilik daha çok sosyal medyada etkinlikler düzenleyeceğiz. 2021 yılı Manisalı yazar Yusuf Atılgan’ın 100. doğum yılı. Bizim de bu önemli yazarımızla ilgili hayata geçirmeyi düşündüğümüz projelerimiz var. Çok ayrıntı vermeyeyim ama Yusuf Atılgan’a ve Manisa’ya yakışır güzel işler yapacağız. Ayrıca derneğimizin sanata, kültüre değer veren tüm dostlarımıza açık olduğunu belirtmek isterim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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