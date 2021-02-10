Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı



Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Soma ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle, zemin katta kalan bazı evlerde su baskını yaşandı. Ayrıca 12 tavuk ile 1 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Soma'da dün akşam başlayarak sabaha kadar süren şiddetli yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Zafer Mahallesi Alper Sokak üzerinde bulunan 5 evde, su baskını yaşandı. Ayrıca su baskını nedeniyle Beler Sokak'ta 12 tavuk ile 1 oğlak telef oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, baskın yaşanan yerlerde çalışma yaptı. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, olayın yaşandığı sokağa gelerek incelemelerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2021-02-10 18:19:23



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