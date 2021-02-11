Kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi: 1 yaralı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde Irlamaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki Renault marka 81 AV 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye devrilerek takla attı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İ.K. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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