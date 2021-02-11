Selendi Halk Eğitim Merkezi’nde kurslar devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selendi Halk Eğitim Merkezi’nde kurslar devam ediyor

İHA

Selendi Halk Eğitim Merkezi’nde kurslar devam ediyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek açılan halk eğitim kursları, aralıksız devam ediyor.
Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, pandemi şartlarına rağmen hijyen kuralları çerçevesinde kurslarını sürdürüyor. Açılan kurslarla ilgili bilgi veren Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, “Pandemi sürecinde; Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, OkumaYazma 1. Seviye Tespit Sınavı Kursları tamamlanarak, bu kurslardan 36 kursiyer sertifika almayı hak ettiler. Şu anda Bilgisayar İşletmenliği (operatörlüğü), Türk Halk Oyunları Manisa Yöresi, Robotik Yazılım ve Kodlama Atölyesi, Yatak Odası Tekstili Hazırlama, Kadın Pijama Dikimi, Arıcılık Kursları açılmış faaliyetlerine devam ederken bu kurslara 74 erkek, 66 kadın toplamda 140 kursiyer kurslara devam ediyor. Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak önümüzdeki günlerde Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi, Türk İşaret Dili, ilkokulortaokullise öğrencileri için sanatspor ‘Okullar Hayat Olsun, Değerli Zamanlar Eğitimi’ kurslarının açılmasını da planlanıyoruz. Türkiye'de 3 bin 600’den fazla kurs faaliyetini yürütürken, ‘Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim’ vizyonuyla hareket ediyoruz. Halk Eğitimi Merkezleri vatandaşların ilgi ve istekleri doğrultusunda başvuruda bulunarak kurslara katılmalarını bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı HES kodları ile kurslarımıza başvuruda bulunmalarını bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atık zeytinyağı posalarını sabun yapıp, ekonomiye kazandırıyorlar
YEREL HABERLER Atık zeytinyağı posalarını sabun yapıp, ekonomiye ...
Kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi: 1 yaralı
Manisa’da STK'lardan İstanbul Sözleşmesine tepki
YEREL HABERLER Manisa’da STK'lardan İstanbul Sözleşmesine tepki
Salihli'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Salihli'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
Manisa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri su bastı
YEREL HABERLER Soma'da şiddetli yağış nedeniyle zemin kattaki evleri ...
Yaşanan sel sonrası Soma’da yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Yaşanan sel sonrası Soma’da yaralar sarılıyor
Soma’da vatandaşların yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Soma’da vatandaşların yaraları sarılıyor
Manisa'da 'Yılkı Kültür Sanat Derneği' kuruldu
YEREL HABERLER Manisa'da 'Yılkı Kültür Sanat Derneği' kuruldu
Başkan Ergün, toplu ulaşım temsilcilerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Ergün, toplu ulaşım temsilcilerini dinledi
Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verilecek
Manisa Ticaret Borsasından eğitime destek
YEREL HABERLER Manisa Ticaret Borsasından eğitime destek
Kendileri küçük, gönülleri büyük Kumbarasındaki paraları “Kış Bayramı” kampanyasına bağışladılar
YEREL HABERLER Kendileri küçük, gönülleri büyük Kumbarasındaki ...
Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar’dan
YEREL HABERLER Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar’dan
Minare ustasının feci şekilde öldüğü yangını mahalleli anlattı Yangının çıktığı cami lojmanı görüntülendi
YEREL HABERLER Minare ustasının feci şekilde öldüğü yangını ...
Başkan Çetin Akın'ın acı günü
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın'ın acı günü
Soma'da şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı
YEREL HABERLER Soma'da şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı
Alaşehir’de işçi servisi alevlere teslim oldu (2) Alaşehir’deki kazada yaralı sayısı 9’a yükseldi
YEREL HABERLER Alaşehir’de işçi servisi alevlere teslim oldu ...
Akhisarspor'da zemine tam puan
YEREL HABERLER Akhisarspor'da zemine tam puan
Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu’ndan Başkan Çelik’e teşekkür
YEREL HABERLER Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu’ndan Başkan Çelik’e ...
Turgutluspor doktorundan ayrı oda vedası
YEREL HABERLER Turgutluspor doktorundan ayrı oda vedası
Yunusemreli judocular milli takım kampına davet edildi
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular milli takım kampına davet ...
Sarıgöllü öğrencilere klavyeli tablet bilgisayar desteği
YEREL HABERLER Sarıgöllü öğrencilere klavyeli tablet bilgisayar ...
Alaşehir'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüs devrilip, alev aldı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Alaşehir'de tarım işçilerini taşıyan servis minibüs ...