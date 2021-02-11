Selendi Halk Eğitim Merkezi’nde kurslar devam ediyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek açılan halk eğitim kursları, aralıksız devam ediyor.

Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, pandemi şartlarına rağmen hijyen kuralları çerçevesinde kurslarını sürdürüyor. Açılan kurslarla ilgili bilgi veren Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, “Pandemi sürecinde; Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, OkumaYazma 1. Seviye Tespit Sınavı Kursları tamamlanarak, bu kurslardan 36 kursiyer sertifika almayı hak ettiler. Şu anda Bilgisayar İşletmenliği (operatörlüğü), Türk Halk Oyunları Manisa Yöresi, Robotik Yazılım ve Kodlama Atölyesi, Yatak Odası Tekstili Hazırlama, Kadın Pijama Dikimi, Arıcılık Kursları açılmış faaliyetlerine devam ederken bu kurslara 74 erkek, 66 kadın toplamda 140 kursiyer kurslara devam ediyor. Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak önümüzdeki günlerde Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi, Türk İşaret Dili, ilkokulortaokullise öğrencileri için sanatspor ‘Okullar Hayat Olsun, Değerli Zamanlar Eğitimi’ kurslarının açılmasını da planlanıyoruz. Türkiye'de 3 bin 600’den fazla kurs faaliyetini yürütürken, ‘Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim’ vizyonuyla hareket ediyoruz. Halk Eğitimi Merkezleri vatandaşların ilgi ve istekleri doğrultusunda başvuruda bulunarak kurslara katılmalarını bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı HES kodları ile kurslarımıza başvuruda bulunmalarını bekliyoruz” dedi.

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