Başkan Çelik: "Lütfen 112'yi gereksiz meşgul etmeyelim" Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten 112 Acil Çağrı Merkezi personeline ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 11 Şubat ‘112 Günü’ nedeniyle Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti.

112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 11 Şubat tarihi “112 Günü” olarak kutlanıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 112 Günü nedeniyle Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, merkez çalışanları ve yöneticileri ile bir araya geldi. Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, merkezi gezen Başkan Çelik, Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler'den bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin çok önemli bir görevi ifa ettiğini kaydeden Başkan Çelik, “En zor zamanlarımızda, en sıkıştığımız anlarda, güvenlik, emniyet ve jandarma ile ilgili durumlarda, sağlık, AFAD ve yangınla ilgili durumlarda değişik değişik numaraları aramak ve bunları akılda tutmak yerine 112’yi aradığımızda alanlarında uzman olanların temsilcisi arkadaşlarımız telefonlara cevap vererek, telefonda yardımcı oluyor ve ilgili ekipleri de acil şekilde olay mahallinle yönlendiriyorlar. Kutsal bir görev yapıldığının bilincindeyiz. Başta sayın müdürümüz olmak üzere burada gece gündüz mesai harcayan tüm arkadaşlarımıza bu şehrin bir belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara seslenerek onlardan bir de ricada bulunan Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızdan bir istirhamda bulunmak istiyorum. Geçen yıl buradaki arkadaşlar yaklaşık 2 milyon çağrıya cevap verdi ama ne yazık ki bunun yüzde 57’si gereksiz çağrılardı. Sizin çok yakınınızın da acil çağrısına gereksiz çağrılar ile engel olabilirsiniz. Hepimizin bu çağrı merkezine ihtiyacı var. Lütfen gereksiz buraları meşgul etmeyelim”

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