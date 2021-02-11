Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde asırlık zeytin ağaçları toprakla buluştu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi ve Hafsa Sultan Hastanesi poliklinik binası önüne asırlık zeytin ve bodur tüylü palmiye ağaçlarının dikimi, MCBÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park Bahçe ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Üst yönetimi, akademik ve idari personeli ile birlikte “Yeşil ve çevreci kampüs” oluşturma çabalarını artırarak sürdüren Manisa Celal Bayar Üniversitesi, çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Üniversitenin çevresel sorumluluk alanında gerçekleşen örnek çalışmalarından biri de asırlık zeytin ve bodur tüylü palmiye ağaçlarının toprakla buluşturulması oldu. MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi ve Hafsa Sultan Hastanesi poliklinik binası önünde asırlık zeytin ve bodur tüylü palmiye ağaçlarının dikimi, MCBÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park Bahçe ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde izleyen, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar ve Prof. Dr. Kıvanç Günhan da daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre için yürütülen çalışmalara bizzat destek verdiler. Dikilen asırlık zeytin ağaçları ve palmiyelerin buradaki insanlarla birlikte kökleneceğini ve gelişeceğini ifade eden Rektör Ataç, doğada olma ve doğada kendinden bir şeyler bulma hissini ayakta tutan bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversitelerin sadece eğitim ve öğretim alanında değil, diğer alanlardaki faaliyetleriyle de topluma örnek birer kurum olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.