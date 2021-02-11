Somaspor-Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 3-1

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Hakan Eygü (xx), Kenan Özcan (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) Melih (xxx), Oğuzhan (xxxx) (Dk. 90 Abdullah), Uğur (xxxx) (Dk. 87 Erman), Muhammed (xxx), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Kadir), Hakan (xx), Mustafa (xxx), Enes (xx), Özcan (xxx) (Dk. 82 Abdulkadir), Umut Koray (xxxx) (Dk. 84 Ali)

ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ: Duhan Çağlar (x) Mehmet (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 84 Muhammed Sak), Ömer Faruk (x), Muhammet Can (x) (Dk. 55 Semih x), Kaan (x) (Dk. 75 Umutcan x), Ferhat (x), Fatih (xx), Seyid Ahmet (xx), Batuhan (x) (Dk. 74 Ahmet xx), Burak (x)

GOLLER: Dk. 3 Umut Koray, Dk. 46 Özcan, Dk. 71 (P) Nurettin (Somaspor), Dk. 33 Hüseyin (Elazığ Karakoçan)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Mehmet, Muhammet Can (Elazığ Karakoçan), Uğur, Muhammed (Somaspor)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Somaspor, evinde Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü yenerek zirvede rakipleriyle arasındaki farkı 5 puana çıkardı: 3-1.

Soma Atatürk Stadı'nda ev sahibi ekibin 3'üncü dakikada Umut Koray, 46'ncı dakikada Özcan ve 71'inci dakikada penaltıdan Nurettin'le bulduğu 3 gole, konuk ekip sadece 33'üncü dakikada Hüseyin'le karşılık verebildi. Grupta bu skorla yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran, son 4 haftada 3'üncü galibiyetini alan Somaspor, zirvede 42 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, en yakın takipçisi Esenler Erokspor'a 5 puan fark attı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2021-02-11 15:16:03



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