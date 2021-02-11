Kırkağaç'ta bir mahalle karantinaya alındı

Manisa Valiliği, Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Mahallesi'nin korona virüs salgını sebebiyle 10 gün süre ile karantinaya alındığını duyurdu.

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Mahallesi, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 10.02.2021 tarihi saat 16.00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.02.2021 tarihli ve 0203 sayılı kararı ile 10 gün süre ile karantina altına alınmıştır."

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