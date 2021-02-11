Fikri Bayrıl ve Tarık Almış Spor Tesisleri için imzalar atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nin doğal çim zemininin altyapısı ile hazır çim kalıpları ile yenilenmesi, su deposu, sulama sistemi ve altında sporcu soyunma odaları olan bin seyircili betonarme tribün yapılması ve Tarık Almış Spor Tesisleri’ndeki spor salonunun zemini ile yüzme havuzunun onarımı işleri kapsamında protokol imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara temasları kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’i ziyaret etti. Bozgeyik’e çerçeveli Osmanlı Kaftanı ve içerisinde Manisa’ya özgü ürünlerin yer aldığı çanta hediye eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kentte hayata geçirdiği spor yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Spor yatırımlarıyla Manisa’da önemli eksikleri giderdiklerini vurgulayan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde amatör branşlarda önemli sporcular çıkardıklarını ve gençleri spora teşvik ettiklerini de söyledi.

Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkürlerini ileten Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Spor Toto Teşkilatı’nın da Manisa’da önemli yatırımları hayata geçirdiğini ifade etti. Ziyarette Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nin doğal çim zemininin altyapısı ile hazır çim kalıpları ile yenilenmesi, su deposu, sulama sistemi ve altında sporcu soyunma odaları olan bin seyircili betonarme tribün yapılması ve Tarık Almış Spor Tesisleri’ndeki spor salonunun zemini ile yüzme havuzunun onarımı işleri ile ilgili protokol imzalandı.

Protokol imza töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, destekleri nedeniyle Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’e teşekkür etti.

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