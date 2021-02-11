3. Lig 3. Grup: Somaspor: 3 - Elazığ Karakoçan FK: 1

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Misli.com 3. Lig 3. Grup 20. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde Elazığ Karakoçan FK ile kritik bir maça çıktı. Ev sahibi ekip baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 31 kazanarak zirve yolunda önemli bir galibiyet elde etti.



Stat: Soma Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük xxx, Hakan Eygü xxx, Kenan Özcan xxx

Somaspor: Tunay xx, Enes xxx, Hakan xx, Melih xx, Mustafa xxx, Oğuzhan xxx (Abdullah 90+2 ?), Nurettin xxx (Kadir dk. 90+2 ?), Uğur xxx (Erman dk. 87 ?), Özcan xxx (Abdulkadir dk. 82 ?), Muhammed xx, Umut xx (Ali dk. 82 ?)

Elazığ Karakoçan FK: Duhan xx, Fatih xx, Batuhan xx (Ahmet dk. 74 x), Mehmet xx, Burak xx, Kaan xx (Umutcan dk. 74 x), Seyit xx, Ö. Faruk xx, Ferhat xx, Hüseyin xx (Muhammed Sak dk. 83 ?), Muhammet xx (Semih dk. 56 x)

Goller: Umut Koray Öz (dk. 3), Özcan Aydın (dk. 46), Nurettin Çağlar (dk. 71) (Somaspor), Hüseyin Fıstıkçı (dk. 33) (Elazığ Karakoçan FK)

Sarı Kartlar: Uğur Can, Muhammed Öztürk (Somaspor), Mehmet Eksik, Hüseyin Fıstıkçı, M. Can Öztürk (Elazığ Karakoçan FK)

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