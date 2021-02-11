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İki otomobil çarpıştı, 2’si ağır 5 yaralı Kazada takla atan araç vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi

İHA

İki otomobil çarpıştı, 2’si ağır 5 yaralı Kazada takla atan araç vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle takla atan araç çevredeki vatandaşların el birliğiyle yaralılar çıkarıldıktan sonra, yol ortasından kenara çekildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E96 karayolu üzerinde İzmir istikametine seyir halindeki Gökhan Ö. (31) yönetimindeki 45 ABM 051 plakalı otomobil, 7 Eylül Parkı kavşağından dönmeye çalışan Nevzat G. yönetimindeki 45 ST 020 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Gökhan Ö. yönetimindeki otomobil yoldan çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atıp devrildi.
Kazada Gökhan Ö. ile araçta bulunan Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen Selami El S. (43) ile Abdurrahman El S. (40), diğer otomobilin sürücüsü Nevzat G. ile yanında yolcu olarak bulunan Bekir Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Ö. ile Selami El S.’nin durumlarının ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada çarpışmanın etkisiyle takla atan araç, çevredeki vatandaşların el birliğiyle yaralılar çıkarıldıktan sonra yol kenarına çekildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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