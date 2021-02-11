Traktör devrildi, sürücüsü yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan 71 yaşındaki Mahmut Arı yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Mahmut Arı, yönetimindeki 05 HA 230 plakalı traktörle köye dönerken, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör savrulup, devrildi. Devrilen traktörünün altında kalan Arı, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Arı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-02-11 18:35:53
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