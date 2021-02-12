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Kömürün karası yerini ormanın yeşiline bıraktı Manisa’nın Soma ilçesinde kömür madeni faaliyetlerinin bittiği alanlar yeniden ağaçlandırılıyor Maden işletmeleri zamanında çoraklaşan alanlar yeniden ormana dönerken bin hektardan fazla alanda 2 milyon fidan toprakla buluştu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Soma Orman İşletme Şefi İsmail Eren: “Ege Linyit İşletmeleri ile birlikte yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla doğa yeniden eski haline aldı” “Yaptığımız çalışmalarla bin hektarın üzerinde eski maden sahasına 2 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi”

İHA

Kömürün karası yerini ormanın yeşiline bıraktı Manisa’nın Soma ilçesinde kömür madeni faaliyetlerinin bittiği alanlar yeniden ağaçlandırılıyor Maden işletmeleri zamanında çoraklaşan alanlar yeniden ormana dönerken bin hektardan fazla alanda 2 milyon fidan toprakla buluştu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Soma Orman İşletme Şefi İsmail Eren: “Ege Linyit İşletmeleri ile birlikte yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla doğa yeniden eski haline aldı” “Yaptığımız çalışmalarla bin hektarın üzerinde eski maden sahasına 2 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi”

Manisa’nın Soma ilçesinde madencilik faaliyetlerinin bittiği eski maden sahaları Orman Genel Müdürlüğü ve Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) işbirliğiyle yeniden ağaçlandırılıyor. Bin hektardan fazla eski maden sahası, dikilen 2 milyon fidanla ormanlık alana dönüşürken bir zamanlar kömürün karasıyla çoraklaşan alanlar yeniden doğaya kazandırıldı.
Manisa’nın Soma ilçesindeki linyit kömür sahalarında madencilik faaliyetlerin bittiği eski maden alanları kömür karası ve çorak görüntüsünden uzaklaştı. Orman Genel Müdürlüğü ve ELİ ortaklığında yürütülen çalışmalar kapsamında eski maden sahalarında başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2 milyon fidan toprakla buluşurken bin hektardan fazla alan ağaçlandırılarak doğaya kazandırıldı.

“Doğa eski haline dönmeye başladı”
Yaptıkları çalışmalarla doğanın yeniden eski haline dönmeye başladığını kaydeden İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Soma Orman İşletme Şefi İsmail Eren, “Bulunduğumuz saha madencilik faaliyetleri bitip tekrar doğaya kazandırdığımız bir alan. Elmaslı mevkiindeyiz. Etrafımıza baktığımızda Elmalı, Domuzalanı, Sarıkaya, Kısrakdere, Adil ve Soma’nın bir diğer bölgesinde çalışma yapılan Deniş sahasında madencilik faaliyetlerinin devam ettiği yerler. Madencilik faaliyetleri bitip tekrar sahayı ağaçlandırarak tekrar eski haline getirdiğimiz alanlar. Bu faaliyetlere 2007 yılında arazi hazırlığını tamamlayıp 2009 yılında ağaçlandırmaya başladık. Elmalı sahasını 2009 yılında ağaçlandırmaya başladık. Şuan buradaki ağaçlarımız artık 1213 yaşlarında ve doğa artık eski halini almaya başladı.” dedi.

“Madencilik faaliyeti bittiği gibi ağaçlandırma başlıyor”
Madencilik faaliyetlerinin bitmesiyle birlikte sahalarda hemen ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını kaydeden Eren şunları söyledi: “Ege Linyit İşletmeleriyle birlikte yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları rehabilitasyonla birlikte yaptığımız çalışmalar bin hektarın üzerinde ve 2 milyon fidan ağaç dikildi. Bu bölgelere ağaç olarak kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, yalancı akasya ve diğer türler dikildi. 2020 yılında Deniş ağaçlandırma rehabilitasyon sahası 350 hektar alan olarak belirlendi ve yaklaşık 400 bin kızılçam fidanı dikildi. Kızılçamla birlikte yalancı akasya ve servi dikilmiştir. 2020 ve 2022 yılları arasında yaklaşık bin hektar alan rehabilitasyona alınmış olup fidanlarla birlikte ağaçlandırılacak. Madencilik faaliyetleri bittiği anda biz Orman Genel Müdürlüğü olarak sahada hemen arazi hazırlığına başlayıp ertesi yıla da kalmadan hemen kasımaralık ayında fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz.”

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