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Akhisarspor tekrar çıkış peşinde

DHA

Akhisarspor tekrar çıkış peşinde


AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde yasağı kaldırıp 26 yeni takviyeyle tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta 9 kişi tamamladığı Balıkesirspor deplasmanını farklı kaybeden Akhisarspor, yarın Yılport Samsunspor önünde yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki 90 dakika saat 16.00'da başlayacak.
Yeşil-siyahlılarda geçen hafta kırmızı kart gören Halil ve Onurcan bu mücadelede görev yapamayacak. İlk yarıda dağılan kadrosuyla art arda 8 mağlubiyet alan Akhisar, ikinci yarıya 6 puanla başlayıp düşme hattından kıl payı sıyrılmasına rağmen halen toplam 19 puanla tehlikeli bölgede yer alıyor. Samsunspor ise 40 puanla üçüncü sırada yer alıp Süper Lig'e yükselme yarışı veriyor. Teknik Direktör Mesut Dilsöz, Balıkesir'de yol kazası yaşadıklarını, Samsun'u yenip çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2021-02-12 10:23:58

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