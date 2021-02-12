Baraj gölüne 1 kilometrelik kaçak ağ gerdiler Soma İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen ağa takılan balıklar yeniden baraj gölüne salındı

Manisa’nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı’nda birbirine bağlanmış vaziyette koya gerilmiş 1 kilometre uzunluğunda ağ tespit edildi. Kim tarafından atıldığı belli olmayan ağları tek tek çıkaran Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekipleri boyları 1,5 metreyi bulan balıkları takıldıkları ağdan çıkararak yeniden doğal ortamına bıraktı.

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri görevlileri Gençer Şencan ve Yusuf Erol Sevişler Barajı’nda rutin denetimler esnasında çok sayıda kaçak gerilen ağ tespit etti. Birbirine eklenmiş tam 11 adet ve 1 kilometre uzunluğundaki ağlar çıkarılırken çok sayıda balıkların da ağlara takıldığı görüldü. Ekipler balıkları takıldıkları ağdan çıkarak yeniden baraj sularına bıraktı.

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri kaçak avcılık yapanlara gerekli idari yaptırımların yapılabilmesi için suçu işlerken gören vatandaşların müdürlüğe bildirerek yardımcı olabileceklerini söyledi.

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