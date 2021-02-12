Sıfır Atık Projesi ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor

Sıfır Atık Projesi ile Manisa’da 2021 yılı ocak ayında 8 bin 577 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 14 bin 126 metreküp de su tasarrufu sağlandığı açıklandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanmaya devam ediyor. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılırken, Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı ocak ayında 706 bin 484 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 8 bin 577 adet ağaç kesilmekten kurtarılırken, aynı zamanda 2 milyon 278 bin 636 kwh enerji ve 14 bin 126 metreküp su tasarrufu sağlandığı öğrenildi.

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