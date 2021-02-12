Manisa FK’da Kaptan Nizamettin ile sözleşme uzatıldı

Manisa Futbol Kulübünde Kaptan Nizamettin Çalışkan’ın sözleşmesi uzatıldı. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’ın da yer aldığı imza töreninde konuşan Nizamettin, “Manisa FK, önü açık ve geleceği olan bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncularıyla olan sözleşmelerini uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Erhan Kara, Sertaç Çam, Zahit Fındık, Emir Alagöz ve Samet Karabatak ile sözleşme uzatan Manisa FK, Kaptan Nizamettin Çalışkan’ın sözleşmesini de 3 yıllığına uzattı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan da yer aldı.



“Nizamettin bu takımın en önemli oyuncularından biri”

İmza töreninde konuşan Başkan Mevlüt Aktan, “Sözleşmesi sona erecek olan oyuncularımızla yenilemelerimizi devam ettiriyoruz. Bu takımın en önemli oyuncularından biri olan Kaptanımız Nizamettin kardeşimizle de uzun yıllar Manisa Futbol Kulübüne hizmet verecek şekilde uzatıyoruz. Biz çok mutluyuz. Gelecek hayallerimiz var. Kaptanımızla birlikte bunları gerçekleştireceğiz. Biz kendisinden memnunuz. O da bizden memnun olduğunu ifade etti. Önce gönül birliği dedik, sonra da bunları sözleşmeye döktük. Her iki taraf için de hayırlısı olsun” dedi.



“Burada olduğum için mutluyum”

Manisa’nın kendisi için özel bir şehir olduğunu belirten Kaptan Nizamettin Çalışkan ise, “Manisa şehir olarak benim ve ailemin çok sevdiği bir yer. Bildiğiniz gibi Almanya’dan ilk Manisa’ya transfer olmuştum. Belki de kapanışı da burada Manisa’da yapacağım. Manisa FK, önü açık ve geleceği olan bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Özellikle başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kulübü çok iyi ve doğru bir şekilde yönetiyorlar. İnşallah bu sene başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedef tabi ki Süper Lig’e çıkmak. Her iki taraf için de hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız sezonlar geçiririz” diye konuştu.

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