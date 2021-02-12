Somaspor evinde kral

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Elazığ Karakoçan FK'yı 3-1 mağlup ederek 42 puana ulaşan ve en yakın rakibi Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkaran lider Somaspor, iç sahadaki zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Siyah-beyazlı ekip kendi sahasında çıktığı 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini elde etti.
Evinde bileği bükülmeyen Soma ekibi 8 galibiyet, 2 beraberlikle iç sahada toplam 26 puan topladı. Somaspor, toplam bulduğu 39 golün 26'sını evinde attı. Ligde üst üste düşme hattında yer alan Yalovaspor (D) ve Cizrespor'la karşılaşacak siyah-beyazlılar, bu periyotta puan kaybı yaşamadan zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2021-02-12 14:10:29
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