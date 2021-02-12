Manisa FK'da Nizamettin'in sözleşmesi uzatıldı



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibinin 14 puan önünde şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü'nde gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayan yönetim, Nizametin Çalışkan'la da nikah tazeledi. Başkan Mevlüt Aktan'ın da katıldığı imza töreninde 33 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Nizamettin, "Almanya'dan ilk Manisa'ya transfer olmuştum. Belki de kapanışı da burada yapacağım. Manisa FK, önü açık ve geleceği olan bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Hedef Süper Lig" dedi. Siyah-beyazlılar 26 Ocak'ta iç transferde Erhan Kara, Sertaç Çam, Zahit Fındık, Emir Alagöz ve Samet Karabatak ile mukavele yenilemişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-02-12 14:38:19



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