Meteorolojiden Manisa'nın kuzey ilçeleri için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa’nın kuzeyindeki Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes ve Demirci ilçeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Manisa’nın kuzey ilçelerinde Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Demirci yarın (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinden sonra başlayacak olan kar yağışının zamanla kuvvetli yer yer yoğun kar (1020, yüksek kesimlerde 2030 santimetre) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (6090 km/sa) ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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