Tel örgüye sıkışan kirpi kurtarıldı

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Manisa’nın Turgutlu ilçe merkezinde tel örgüye sıkışan bir kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Yedieylül Yolu üzerinde bir bahçedeki tel örgüden geçmek isteyen kirpi tel örgülere sıkıştı. Vatandaşların durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Turgutlu merkez ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tel örgüyü keserek kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Tel örgülerden kurtulan kirpi hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

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